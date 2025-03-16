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  • «Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 18:50
Фиорентина
16.03.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 29 тур
3 : 0
Завершен
Ювентус
15' Р. Госенс 18' Р. Мандрагора 53' А. Гюдмюндссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Лукас Белтран
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
8
Госенс
5
Понграчич
4
Мари
3
Раньери
8
Мандрагора
20
Додо
32
Катальди
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
9
Кен
2-4-1-1-2
20
Ди Грегорио
15
Калюлю
6
Келли
12
Вейга
19
Тюрам
5
Локателли
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
31
Гонсалес
22
Веа
9
Муани
3
Раньери
15
Комуццо
15
Комуццо
3
Раньери
44
Фаджоли
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
44
Фаджоли
32
Катальди
29
Адли
29
Адли
32
Катальди
9
Кен
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
9
Кен
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
31
Гонсалес
20
Камбьясо
20
Камбьясо
31
Гонсалес
6
Келли
4
Гатти
4
Гатти
6
Келли
Камбьясо
11
Мбангула
11
Мбангула
Камбьясо
22
Веа
7
Консейсау
7
Консейсау
22
Веа
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
2
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
9
13
Офсайды
3
0
Количество передач
347
594
Сейвы
2
0
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.4
0.85

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Ювентуса», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Ювентус»

«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Фиорентина
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