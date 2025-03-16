16.03.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
8
Госенс
5
Понграчич
4
Мари
3
Раньери
8
Мандрагора
20
Додо
32
Катальди
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
9
Кен
2-4-1-1-2
20
Ди Грегорио
15
Калюлю
6
Келли
12
Вейга
19
Тюрам
5
Локателли
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
31
Гонсалес
22
Веа
9
Муани
3
Раньери
15
Комуццо
15
Комуццо
3
Раньери
44
Фаджоли
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
44
Фаджоли
32
Катальди
29
Адли
29
Адли
32
Катальди
9
Кен
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
9
Кен
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
31
Гонсалес
20
Камбьясо
20
Камбьясо
31
Гонсалес
6
Келли
4
Гатти
4
Гатти
6
Келли
Камбьясо
11
Мбангула
11
Мбангула
Камбьясо
22
Веа
7
Консейсау
7
Консейсау
22
Веа
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
2
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
9
13
Офсайды
3
0
Количество передач
347
594
Сейвы
2
0
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.4
0.85
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Ювентуса», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»