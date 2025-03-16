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  • «Рома» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Рома» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 16:50
Рома
16.03.2025, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
62' А. Довбик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Кальяри
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
12
Ален Шерри
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
39
Андреа Когони
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
45
Антуан Макумбу
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Ренш
5
Паредес
17
Коне
56
Салемакерс
8
Бальданци
18
Соуле
9
Довбик
4-1-3-1-1
1
Каприле
26
Мина
5
Луперто
33
Оберт
19
Паломино
18
Прати
8
Адопо
14
Дейола
10
Виола
20
Цортеа
91
Пикколи
17
Коне
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Коне
Дибала
61
Писилли
61
Писилли
Дибала
8
Бальданци
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
8
Бальданци
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
33
Оберт
3
Ауджелло
3
Ауджелло
33
Оберт
18
Прати
45
Макумбу
45
Макумбу
18
Прати
8
Адопо
18
Марин
18
Марин
8
Адопо
14
Дейола
30
Паволетти
30
Паволетти
14
Дейола
10
Виола
7
Мутандва
7
Мутандва
10
Виола
Остались в запасе
Рома
Кальяри
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
Главный тренер
Клаудио Раньери
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
12
Ален Шерри
ВР
39
Андреа Когони
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
12
Ален Шерри
ВР
39
Андреа Когони
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Рома - Кальяри
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
4
12
Офсайды
0
1
Количество передач
637
403
Сейвы
5
0
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.82

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Кальяри», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома»«Кальяри»

«Рома» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Рома
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