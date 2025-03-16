16.03.2025, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
4-1-1-3-1
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Ренш
5
Паредес
17
Коне
56
Салемакерс
8
Бальданци
18
Соуле
9
Довбик
4-1-3-1-1
1
Каприле
26
Мина
5
Луперто
33
Оберт
19
Паломино
18
Прати
8
Адопо
14
Дейола
10
Виола
20
Цортеа
91
Пикколи
17
Коне
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Коне
Дибала
61
Писилли
61
Писилли
Дибала
8
Бальданци
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
8
Бальданци
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
33
Оберт
3
Ауджелло
3
Ауджелло
33
Оберт
18
Прати
45
Макумбу
45
Макумбу
18
Прати
8
Адопо
18
Марин
18
Марин
8
Адопо
14
Дейола
30
Паволетти
30
Паволетти
14
Дейола
10
Виола
7
Мутандва
7
Мутандва
10
Виола
Остались в запасе
Рома
Кальяри
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
Главный тренер
Клаудио Раньери
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
12
Ален Шерри
ВР
39
Андреа Когони
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
73
Alessio Marcaccini
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
12
Ален Шерри
ВР
39
Андреа Когони
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Рома - Кальяри
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
4
12
Офсайды
0
1
Количество передач
637
403
Сейвы
5
0
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.82
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Кальяри», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»