Составы команд
Венеция
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
44
Шейк Конде
ЦП
77
Исса Думбия
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
11
Гаэтано Ористанио
АП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
3-4-1-2
13
Раду
5
Канде
21
Идзес
3
Шингтьен
32
Дункан
71
Перес
77
Эллертссон
41
Кавилья
24
Дзербин
24
Марич
11
Фила
4-3-1-2
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Спинаццола
11
Гилмор
68
Лоботка
8
Мактоминей
21
Политано
18
Распадори
9
Лукаку
77
Эллертссон
5
Хапс
5
Хапс
77
Эллертссон
32
Дункан
77
Думбия
77
Думбия
32
Дункан
71
Перес
6
Бусио
6
Бусио
71
Перес
24
Марич
11
Ористанио
11
Ористанио
24
Марич
11
Фила
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
11
Фила
37
Спинаццола
37
Оливера
37
Оливера
37
Спинаццола
22
Ррахмани
15
Жуан
15
Жуан
22
Ррахмани
11
Гилмор
99
Ангисса
99
Ангисса
11
Гилмор
18
Распадори
19
Окафор
19
Окафор
18
Распадори
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Венеция
Наполи
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
44
Шейк Конде
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
44
Шейк Конде
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Венеция - Наполи
2
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
19
8
Офсайды
1
2
Количество передач
305
402
Сейвы
7
3
Точность передач %
75
82
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Венеция» против «Наполи», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Венеция» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»