Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «РБ Лейпциг» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«РБ Лейпциг» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 19:20
РБ Лейпциг
15.03.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия Д
18' Х. Симонс 48' Л. Опенда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К) ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
3-2-1-2-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
4
Орбан
3
Битшиабу
22
Раум
17
Баку
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
3-1-2-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
4
Шлоттербек
3
Антон
23
Джан
20
Забитцер
13
Гросс
8
Брандт
14
Адейеми
9
Гирасси
14
Байер
17
Опенда
16
Клостерманн
16
Клостерманн
17
Опенда
22
Раум
23
Люкеба
23
Люкеба
22
Раум
13
Зайвальд
21
Айдара
21
Айдара
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
44
Кампль
44
Кампль
21
Баумгартнер
7
Симонс
27
Гомис
27
Гомис
7
Симонс
20
Забитцер
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
20
Забитцер
26
Рюэрсон
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
26
Рюэрсон
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия Д
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия Д
3
3
Всего ударов по воротам
15
25
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
12
Нарушения
14
10
Офсайды
3
1
Количество передач
300
591
Сейвы
9
3
Точность передач %
69
83
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
9
20
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.78
3.11

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Боруссии» Д, 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Боруссия» Д

«РБ Лейпциг» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д РБ Лейпциг
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
2
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
3
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+