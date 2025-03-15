15.03.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3-2-1-2-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
4
Орбан
3
Битшиабу
22
Раум
17
Баку
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
3-1-2-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
4
Шлоттербек
3
Антон
23
Джан
20
Забитцер
13
Гросс
8
Брандт
14
Адейеми
9
Гирасси
14
Байер
17
Опенда
16
Клостерманн
16
Клостерманн
17
Опенда
22
Раум
23
Люкеба
23
Люкеба
22
Раум
13
Зайвальд
21
Айдара
21
Айдара
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
44
Кампль
44
Кампль
21
Баумгартнер
7
Симонс
27
Гомис
27
Гомис
7
Симонс
20
Забитцер
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
20
Забитцер
26
Рюэрсон
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
26
Рюэрсон
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия Д
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия Д
3
3
Всего ударов по воротам
15
25
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
12
Нарушения
14
10
Офсайды
3
1
Количество передач
300
591
Сейвы
9
3
Точность передач %
69
83
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
9
20
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.78
3.11
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Боруссии» Д, 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»