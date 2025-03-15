15.03.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4-2-1-3
1
Ортега
45
Хусанов
3
Диаш
24
Гвардиол
82
Льюис
20
Гюндоган
6
Гонсалес
22
Савиньо
9
Холанд
11
Доку
22
Мармуш
3-1-2-2-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
Уэбстер
2
Эступиньян
8
Хиншелвуд
20
Балеба
25
Гомес
11
Минте
22
Митома
10
Рюттер
9
Педро
22
Мармуш
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
22
Мармуш
22
Савиньо
20
Силва
20
Силва
22
Савиньо
Силва
47
Фоден
47
Фоден
Силва
25
Гомес
26
Аяри
26
Аяри
25
Гомес
20
Балеба
27
Виффер
27
Виффер
20
Балеба
22
Митома
7
Адингра
7
Адингра
22
Митома
11
Минте
10
Груда
10
Груда
11
Минте
10
Рюттер
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Рюттер
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брайтон
33
Скотт Карсон
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
19
Carl Rushworth
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
26
Joe Knight
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
19
Carl Rushworth
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
26
Joe Knight
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Манчестер Сити - Брайтон
2
5
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
488
321
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
7
10
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.77
2.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Брайтона», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Брайтон»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»