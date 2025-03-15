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  • «Манчестер Сити» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Манчестер Сити» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 16:50
Манчестер Сити
15.03.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Брайтон
11' Э. Холанд (П) 39' О. Мармуш
21' П. Эступиньян 48' А. Хусанов (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
3
Рубен Диаш
(К) ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
22
Савиньо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
(К) ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Брайтон
19
Carl Rushworth
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
26
Ясин Аяри
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
26
Joe Knight
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-2-1-3
1
Ортега
45
Хусанов
3
Диаш
24
Гвардиол
82
Льюис
20
Гюндоган
6
Гонсалес
22
Савиньо
9
Холанд
11
Доку
22
Мармуш
3-1-2-2-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
Уэбстер
2
Эступиньян
8
Хиншелвуд
20
Балеба
25
Гомес
11
Минте
22
Митома
10
Рюттер
9
Педро
22
Мармуш
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
22
Мармуш
22
Савиньо
20
Силва
20
Силва
22
Савиньо
Силва
47
Фоден
47
Фоден
Силва
25
Гомес
26
Аяри
26
Аяри
25
Гомес
20
Балеба
27
Виффер
27
Виффер
20
Балеба
22
Митома
7
Адингра
7
Адингра
22
Митома
11
Минте
10
Груда
10
Груда
11
Минте
10
Рюттер
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Рюттер
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брайтон
33
Скотт Карсон
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
19
Carl Rushworth
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
26
Joe Knight
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
19
Carl Rushworth
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
26
Joe Knight
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Манчестер Сити - Брайтон
2
5
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
488
321
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
7
10
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.77
2.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Брайтона», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити»«Брайтон»

«Манчестер Сити» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брайтон Манчестер Сити
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