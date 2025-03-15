Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Торпедо», 24-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Торпедо»