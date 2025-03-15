15.03.2025, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 24 тур
Россия. Первая лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
3-3-3-1
66
Янович
12
Ширяев
65
Толстопятов
24
Кахидзе
99
Емельянов
6
Родин
25
Ситдиков
7
Никитин
7
Шильцов
99
Абдоков
9
Алиев
3-2-1-3-1
16
Ботнарь
3
Иваньков
4
Бородин
90
Роганович
26
Байтуков
97
Чурич
52
Нетфуллин
70
Червяков
2
Манелов
17
Горбунов
21
Максимов
9
Алиев
17
Валиахметов
17
Валиахметов
9
Алиев
7
Шильцов
83
Лайкин
83
Лайкин
7
Шильцов
99
Емельянов
5
Морозов
5
Морозов
99
Емельянов
99
Абдоков
11
Магомедов
11
Магомедов
99
Абдоков
17
Горбунов
10
Гузман
10
Гузман
17
Горбунов
21
Максимов
11
Алыкулов
11
Алыкулов
21
Максимов
Остались в запасе
Нефтехимик
Торпедо
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
23
Денис Михайлов
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
95
Михаил Волков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Алессон
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
23
Денис Михайлов
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Алессон
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Нефтехимик - Торпедо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Торпедо», 24-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Торпедо»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»