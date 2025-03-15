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  • «Нефтехимик» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Нефтехимик» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 16:50
Нефтехимик
15.03.2025, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
76' Й. Гузман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
23
Денис Михайлов
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
77
Алессон
ЛВ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
10
Йейсон Гузман
АП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
3-3-3-1
66
Янович
12
Ширяев
65
Толстопятов
24
Кахидзе
99
Емельянов
6
Родин
25
Ситдиков
7
Никитин
7
Шильцов
99
Абдоков
9
Алиев
3-2-1-3-1
16
Ботнарь
3
Иваньков
4
Бородин
90
Роганович
26
Байтуков
97
Чурич
52
Нетфуллин
70
Червяков
2
Манелов
17
Горбунов
21
Максимов
9
Алиев
17
Валиахметов
17
Валиахметов
9
Алиев
7
Шильцов
83
Лайкин
83
Лайкин
7
Шильцов
99
Емельянов
5
Морозов
5
Морозов
99
Емельянов
99
Абдоков
11
Магомедов
11
Магомедов
99
Абдоков
17
Горбунов
10
Гузман
10
Гузман
17
Горбунов
21
Максимов
11
Алыкулов
11
Алыкулов
21
Максимов
Остались в запасе
Нефтехимик
Торпедо
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
23
Денис Михайлов
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
95
Михаил Волков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Алессон
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
23
Денис Михайлов
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Алессон
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Нефтехимик - Торпедо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Торпедо», 24-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Торпедо»

«Нефтехимик» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Торпедо Нефтехимик
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