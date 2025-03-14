14.03.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 26 тур
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
4-1-2-1-2
1
Булка
3
Бар
55
Ндайшими
4
Данте
15
Бомбито
7
Сантамария
6
Будауи
23
Луше
10
Диоп
9
Лаборд
29
Гессан
3-3-1-1-2
16
Леон
20
Дьоманде
5
Жубал
4
Ошо
25
Хувер
42
Овусу
14
Менса
5
Дануа
25
Траоре
28
Перрен
9
Бэйр
29
Гессан
2
Абди
2
Абди
29
Гессан
23
Луше
33
Менди
33
Менди
23
Луше
7
Сантамария
13
Росарио
13
Росарио
7
Сантамария
9
Лаборд
27
Бога
27
Бога
9
Лаборд
10
Диоп
50
Чо
50
Чо
10
Диоп
9
Бэйр
22
Оппегард
22
Оппегард
9
Бэйр
20
Дьоманде
4
Массенго
4
Массенго
20
Дьоманде
25
Траоре
9
Синайоко
9
Синайоко
25
Траоре
42
Овусу
45
Онаиву
45
Онаиву
42
Овусу
14
Менса
97
Айе
97
Айе
14
Менса
Остались в запасе
Ницца
Осер
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
40
Тео Де Персен
ВР
50
Marvyn Muzungu
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
50
Marvyn Muzungu
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Ницца - Осер
1
1
3
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
18
Офсайды
2
0
Количество передач
437
418
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
18
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.23
0.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Осера», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Осер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»