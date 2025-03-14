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  • «Галатасарай» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2025

«Галатасарай» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2025

14 марта 2025, 19:20
Галатасарай
14.03.2025, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 28 тур
4 : 0
Завершен
Антальяспор
30' В. Осимхен 45' А. Мората (П) 45+3' В. Осимхен 52' В. Осимхен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Антальяспор
12
Кенан Пирич
ВР
89
Вейсел Сары
(К) ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
18
Якуб Калузиньски
ОП
6
Сонер Дикмен
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Галатасарай
24
Янкат Йылмаз
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Антальяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
81
Брайан Самудио
ЛВ
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Hasan Yakub İlçin
ЦП
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
88
Taha Özmert
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Муслера
17
Эльмали
42
Бартакжи
6
Санчес
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
95
Франковски
45
Осимхен
21
Мората
4-1-3-1-1
12
Пирич
7
Балчи
2
Талиссон
42
Узунхан
89
Сары
18
Калузиньски
6
Дикмен
6
Ракип
22
ван де Стрек
8
Сафури
8
Ларссон
6
Санчес
23
Айхан
23
Айхан
6
Санчес
34
Торрейра
99
Лемина
99
Лемина
34
Торрейра
53
Йилмаз
10
Кутлу
10
Кутлу
53
Йилмаз
11
Акгюн
7
Салаи
7
Салаи
11
Акгюн
45
Осимхен
10
Мертенс
10
Мертенс
45
Осимхен
42
Узунхан
4
Гершалиу
4
Гершалиу
42
Узунхан
8
Ларссон
77
Дурсун
77
Дурсун
8
Ларссон
6
Дикмен
81
Самудио
81
Самудио
6
Дикмен
6
Ракип
16
16
6
Ракип
Остались в запасе
Галатасарай
Антальяспор
24
Янкат Йылмаз
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
21
Абдуллах Йигитер
ВР
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Hasan Yakub İlçin
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
88
Taha Özmert
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Остались в запасе
24
Янкат Йылмаз
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Hasan Yakub İlçin
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
88
Taha Özmert
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Статистика матча Галатасарай - Антальяспор
3
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
14
Офсайды
1
1
Количество передач
458
298
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
71
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
4.06
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Антальяспор», 28-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Антальяспор»

«Галатасарай» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Антальяспор Галатасарай
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