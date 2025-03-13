13.03.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
4-1-1-3-1
40
Сантос
11
Браун
3
Тута
4
Кох
5
Кристенсен
6
Скири
15
Ларссон
27
Гетце
23
Бахоя
22
Экитике
7
Кнауфф
3-2-2-2-1
1
Матеус
24
Мокио
36
24
Ругани
2
Роша
22
Каплан
23
Бергейс
8
ван ден Бомен
18
Классен
20
Эдвардсен
9
5
Кристенсен
12
Аменда
12
Аменда
5
Кристенсен
6
Скири
81
Дауд
81
Дауд
6
Скири
27
Гетце
8
Шаиби
8
Шаиби
27
Гетце
22
Экитике
44
Батшуайи
44
Батшуайи
22
Экитике
23
Бахоя
42
Узун
42
Узун
23
Бахоя
36
21
Хато
21
Хато
36
2
Роша
6
Гаеи
6
Гаеи
2
Роша
24
Мокио
24
Тэйлор
24
Тэйлор
24
Мокио
23
Бергейс
22
Годтс
22
Годтс
23
Бергейс
9
11
Траоре
11
Траоре
9
Остались в запасе
Айнтрахт
Аякс
39
Yurij Obert
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
37
Йосип Шутало
ЦЗ
23
Lucas Jetten
ЦЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
26
Амуррихо ван Аксель Донген
ЛВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
9
Джулиан Райкхофф
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
39
Yurij Obert
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
37
Йосип Шутало
ЦЗ
23
Lucas Jetten
ЦЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
26
Амуррихо ван Аксель Донген
ЛВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
9
Джулиан Райкхофф
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Айнтрахт - Аякс
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
8
7
Офсайды
1
0
Количество передач
573
495
Сейвы
4
5
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Аякса», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Аякс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»