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  • «Айнтрахт» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

«Айнтрахт» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

13 марта 2025, 19:35
Айнтрахт
13.03.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Аякс
7' Ж. Бахоя 25' М. Гетце 67' У. Экитике 82' М. Гетце
78' К. Тэйлор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
23
Жан Бахоя
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Аякс
1
Матеус
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
23
Стивен Бергейс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
18
Дэви Классен
(К) АП
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Айнтрахт
39
Yurij Obert
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
23
Lucas Jetten
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
26
Амуррихо ван Аксель Донген
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
9
Джулиан Райкхофф
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Сантос
11
Браун
3
Тута
4
Кох
5
Кристенсен
6
Скири
15
Ларссон
27
Гетце
23
Бахоя
22
Экитике
7
Кнауфф
3-2-2-2-1
1
Матеус
24
Мокио
36
24
Ругани
2
Роша
22
Каплан
23
Бергейс
8
ван ден Бомен
18
Классен
20
Эдвардсен
9
5
Кристенсен
12
Аменда
12
Аменда
5
Кристенсен
6
Скири
81
Дауд
81
Дауд
6
Скири
27
Гетце
8
Шаиби
8
Шаиби
27
Гетце
22
Экитике
44
Батшуайи
44
Батшуайи
22
Экитике
23
Бахоя
42
Узун
42
Узун
23
Бахоя
36
21
Хато
21
Хато
36
2
Роша
6
Гаеи
6
Гаеи
2
Роша
24
Мокио
24
Тэйлор
24
Тэйлор
24
Мокио
23
Бергейс
22
Годтс
22
Годтс
23
Бергейс
9
11
Траоре
11
Траоре
9
Остались в запасе
Айнтрахт
Аякс
39
Yurij Obert
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
37
Йосип Шутало
ЦЗ
23
Lucas Jetten
ЦЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
26
Амуррихо ван Аксель Донген
ЛВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
9
Джулиан Райкхофф
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
39
Yurij Obert
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
37
Йосип Шутало
ЦЗ
23
Lucas Jetten
ЦЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
26
Амуррихо ван Аксель Донген
ЛВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
9
Джулиан Райкхофф
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Айнтрахт - Аякс
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
8
7
Офсайды
1
0
Количество передач
573
495
Сейвы
4
5
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Аякса», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт»«Аякс»

«Айнтрахт» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Аякс Айнтрахт
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