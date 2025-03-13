Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атлетик» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

«Атлетик» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

13 марта 2025, 19:35
Атлетик
13.03.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Рома
45+3' Н. Уильямс 68' Ю. Бершиче 82' Н. Уильямс
90+3' Л. Паредес (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
24
Aimar Duñabeitia
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
33
Аингеру Олабарриета
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Куадио Коне
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-2-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
14
Нуньес
4
Паредес
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
46
Гомес
10
Уильямс
21
Саннади
9
Уильямс
3-3-1-1-2
99
Свилар
15
Хуммельс
5
Н'Дика
2
Ренш
23
Манчини
5
Паредес
17
Анхелиньо
4
Кристанте
8
Бальданци
9
Довбик
21
Дибала
4
Паредес
15
Леке
15
Леке
4
Паредес
9
Уильямс
2
Горосабель
2
Горосабель
9
Уильямс
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
7
Беренгер
7
Беренгер
46
Гомес
21
Саннади
11
Гурусета
11
Гурусета
21
Саннади
8
Бальданци
61
Писилли
61
Писилли
8
Бальданци
2
Ренш
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
2
Ренш
4
Кристанте
56
Салемакерс
56
Салемакерс
4
Кристанте
9
Довбик
18
Соуле
18
Соуле
9
Довбик
21
Дибала
14
Шомуродов
14
Шомуродов
21
Дибала
Остались в запасе
Атлетик
Рома
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
24
Aimar Duñabeitia
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
33
Аингеру Олабарриета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
24
Aimar Duñabeitia
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
33
Аингеру Олабарриета
ЦФ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Атлетик - Рома
2
1
4
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
4
Офсайды
1
2
Количество передач
588
263
Сейвы
1
5
Точность передач %
90
68
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Ромы», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Рома»

«Атлетик» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рома Атлетик
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
1
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
2
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+