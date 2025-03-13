13.03.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
14
Нуньес
4
Паредес
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
46
Гомес
10
Уильямс
21
Саннади
9
Уильямс
3-3-1-1-2
99
Свилар
15
Хуммельс
5
Н'Дика
2
Ренш
23
Манчини
5
Паредес
17
Анхелиньо
4
Кристанте
8
Бальданци
9
Довбик
21
Дибала
4
Паредес
15
Леке
15
Леке
4
Паредес
9
Уильямс
2
Горосабель
2
Горосабель
9
Уильямс
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
7
Беренгер
7
Беренгер
46
Гомес
21
Саннади
11
Гурусета
11
Гурусета
21
Саннади
8
Бальданци
61
Писилли
61
Писилли
8
Бальданци
2
Ренш
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
2
Ренш
4
Кристанте
56
Салемакерс
56
Салемакерс
4
Кристанте
9
Довбик
18
Соуле
18
Соуле
9
Довбик
21
Дибала
14
Шомуродов
14
Шомуродов
21
Дибала
Остались в запасе
Атлетик
Рома
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
24
Aimar Duñabeitia
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
33
Аингеру Олабарриета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
24
Aimar Duñabeitia
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
33
Аингеру Олабарриета
ЦФ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Атлетик - Рома
2
1
4
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
4
Офсайды
1
2
Количество передач
588
263
Сейвы
1
5
Точность передач %
90
68
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Ромы», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»