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  • «Интер» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

«Интер» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

11 марта 2025, 21:50
Интер
11.03.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Фейеноорд
8' М. Тюрам 51' Х. Чалханоглу (П)
42' Я. Модер (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
(К) ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
(К) ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
7
Аймен Слити
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
23
Анис Хадж Мусса
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Фейеноорд
1
Пламен Андреев
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
48
Джомар Гирстхове
ЦЗ
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
22
Шило 'т Занд
ЦП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
30
Аугусто
6
де Врей
31
Биссек
28
Павар
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
24
Дюмфрис
9
Тюрам
9
Тареми
3-2-1-3-1
1
Велленройтер
3
Буэно
3
Белен
17
Ганцко
26
Рид
5
Смал
7
Модер
23
Хадж Мусса
17
Иванушец
7
Слити
18
Уэда
30
Аугусто
95
Бастони
95
Бастони
30
Аугусто
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
16
Фраттези
18
Беренбрух
18
Беренбрух
16
Фраттези
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
18
Уэда
18
Траунер
18
Траунер
18
Уэда
26
Рид
4
Митчелл
4
Митчелл
26
Рид
17
Иванушец
17
Редмонд
17
Редмонд
17
Иванушец
7
Слити
9
Карранца
9
Карранца
7
Слити
Остались в запасе
Интер
Фейеноорд
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Пламен Андреев
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
48
Джомар Гирстхове
ЦЗ
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
22
Шило 'т Занд
ЦП
Главный тренер
Робин ван Перси
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Пламен Андреев
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
48
Джомар Гирстхове
ЦЗ
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
22
Шило 'т Занд
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Робин ван Перси
Статистика матча Интер - Фейеноорд
2
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
8
Офсайды
0
1
Количество передач
552
436
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.23
1.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Фейеноорда», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Фейеноорд»

«Интер» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Фейеноорд Интер
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