11.03.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-4-2
1
Зоммер
30
Аугусто
6
де Врей
31
Биссек
28
Павар
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
24
Дюмфрис
9
Тюрам
9
Тареми
3-2-1-3-1
1
Велленройтер
3
Буэно
3
Белен
17
Ганцко
26
Рид
5
Смал
7
Модер
23
Хадж Мусса
17
Иванушец
7
Слити
18
Уэда
30
Аугусто
95
Бастони
95
Бастони
30
Аугусто
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
16
Фраттези
18
Беренбрух
18
Беренбрух
16
Фраттези
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
18
Уэда
18
Траунер
18
Траунер
18
Уэда
26
Рид
4
Митчелл
4
Митчелл
26
Рид
17
Иванушец
17
Редмонд
17
Редмонд
17
Иванушец
7
Слити
9
Карранца
9
Карранца
7
Слити
Остались в запасе
Интер
Фейеноорд
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Пламен Андреев
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
48
Джомар Гирстхове
ЦЗ
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
22
Шило 'т Занд
ЦП
Главный тренер
Робин ван Перси
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Пламен Андреев
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
48
Джомар Гирстхове
ЦЗ
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
22
Шило 'т Занд
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Робин ван Перси
Статистика матча Интер - Фейеноорд
2
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
8
Офсайды
0
1
Количество передач
552
436
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.23
1.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Фейеноорда», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Фейеноорд»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»