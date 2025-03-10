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  • «Вест Хэм» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2025

«Вест Хэм» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2025

10 марта 2025, 21:50
Вест Хэм
10.03.2025, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
63' Б. Гимарайнс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
31
Луис Гилерме
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
14
Шон Нив
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
4-3-1-2
23
Ареоля
3
Крессуэлл
20
Тодибо
3
Килман
29
Ван-Биссака
28
Соучек
4
Альварес
30
Скарлс
30
Уорд-Проус
20
Кудус
20
Боуэн
4-1-2-2-1
1
Поуп
2
Ливраменто
5
Шер
33
Берн
2
Триппьер
16
Тонали
39
Гимарайнс
11
Барнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
9
Исак
20
Тодибо
15
Мавропанос
15
Мавропанос
20
Тодибо
4
Альварес
18
Солер
18
Солер
4
Альварес
28
Соучек
11
Пакета
11
Пакета
28
Соучек
3
Крессуэлл
11
Фергюсон
11
Фергюсон
3
Крессуэлл
30
Уорд-Проус
28
Ингс
28
Ингс
30
Уорд-Проус
11
Барнс
28
Уиллок
28
Уиллок
11
Барнс
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
Остались в запасе
Вест Хэм
Ньюкасл
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
14
Шон Нив
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
14
Шон Нив
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вест Хэм - Ньюкасл
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
15
Офсайды
1
1
Количество передач
451
432
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.45
1.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Ньюкасла», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Ньюкасл»

«Вест Хэм» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Вест Хэм
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