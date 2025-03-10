10.03.2025, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Вест Хэм
Вест Хэм
4-3-1-2
23
Ареоля
3
Крессуэлл
20
Тодибо
3
Килман
29
Ван-Биссака
28
Соучек
4
Альварес
30
Скарлс
30
Уорд-Проус
20
Кудус
20
Боуэн
4-1-2-2-1
1
Поуп
2
Ливраменто
5
Шер
33
Берн
2
Триппьер
16
Тонали
39
Гимарайнс
11
Барнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
9
Исак
20
Тодибо
15
Мавропанос
15
Мавропанос
20
Тодибо
4
Альварес
18
Солер
18
Солер
4
Альварес
28
Соучек
11
Пакета
11
Пакета
28
Соучек
3
Крессуэлл
11
Фергюсон
11
Фергюсон
3
Крессуэлл
30
Уорд-Проус
28
Ингс
28
Ингс
30
Уорд-Проус
11
Барнс
28
Уиллок
28
Уиллок
11
Барнс
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
Остались в запасе
Вест Хэм
Ньюкасл
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
14
Шон Нив
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
14
Шон Нив
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вест Хэм - Ньюкасл
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
15
Офсайды
1
1
Количество передач
451
432
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.45
1.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Ньюкасла», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»