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  • «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 18:20
Манчестер Юнайтед
09.03.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
45+2' Б. Фернандеш
74' Д. Райс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Юнайтед
1
Элих Харрисон
ВР
45
Дермот Ми
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
16
Джек Мурхаус
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
3-3-3-1
24
Онана
3
Линделеф
4
де Лигт
15
Йоро
3
Мазрауи
5
Каземиро
2
Далот
17
Гарначо
24
Эриксен
8
Фернандеш
11
Зиркзее
4-1-3-2
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
23
Мерино
18
Парти
18
Нванери
8
Эдегор
19
Троссард
15
Йоро
6
Хевен
6
Хевен
15
Йоро
24
Эриксен
15
Колльер
15
Колльер
24
Эриксен
11
Зиркзее
19
Хойлунд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
18
Парти
63
Тирни
63
Тирни
18
Парти
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
18
Нванери
7
Мартинелли
7
Мартинелли
18
Нванери
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
1
Элих Харрисон
ВР
45
Дермот Ми
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
16
Джек Мурхаус
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Элих Харрисон
ВР
45
Дермот Ми
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
16
Джек Мурхаус
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
1
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
8
11
Офсайды
0
1
Количество передач
271
585
Сейвы
5
5
Точность передач %
75
89
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.65
1.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Арсенал»

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Юнайтед
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