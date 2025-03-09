09.03.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3-3-3-1
24
Онана
3
Линделеф
4
де Лигт
15
Йоро
3
Мазрауи
5
Каземиро
2
Далот
17
Гарначо
24
Эриксен
8
Фернандеш
11
Зиркзее
4-1-3-2
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
23
Мерино
18
Парти
18
Нванери
8
Эдегор
19
Троссард
15
Йоро
6
Хевен
6
Хевен
15
Йоро
24
Эриксен
15
Колльер
15
Колльер
24
Эриксен
11
Зиркзее
19
Хойлунд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
18
Парти
63
Тирни
63
Тирни
18
Парти
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
18
Нванери
7
Мартинелли
7
Мартинелли
18
Нванери
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
1
Элих Харрисон
ВР
45
Дермот Ми
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
16
Джек Мурхаус
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Элих Харрисон
ВР
45
Дермот Ми
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
16
Джек Мурхаус
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
1
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
8
11
Офсайды
0
1
Количество передач
271
585
Сейвы
5
5
Точность передач %
75
89
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.65
1.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»