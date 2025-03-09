09.03.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
4-3-1-2
1
Мерет
37
Спинаццола
4
Буонджорно
22
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
8
Мактоминей
68
Лоботка
11
Гилмор
21
Политано
9
Лукаку
18
Распадори
3-2-2-2-1
43
Де Хеа
3
Раньери
4
Мари
15
Комуццо
20
Додо
65
Паризи
32
Катальди
27
Ндур
11
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
9
Кен
21
Политано
37
Оливера
37
Оливера
21
Политано
37
Спинаццола
15
Жуан
15
Жуан
37
Спинаццола
8
Мактоминей
8
Биллинг
8
Биллинг
8
Мактоминей
18
Распадори
18
Симеоне
18
Симеоне
18
Распадори
65
Паризи
8
Госенс
8
Госенс
65
Паризи
3
Раньери
5
Понграчич
5
Понграчич
3
Раньери
32
Катальди
18
Белтран
18
Белтран
32
Катальди
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Наполи - Фиорентина
1
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
5
Офсайды
0
1
Количество передач
486
507
Сейвы
1
9
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.88
1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Фиорентины», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»