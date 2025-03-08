08.03.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
Монца
4-4-2
1
Мартинес
6
де Врей
15
Ачерби
95
Бастони
28
Павар
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
7
Арнаутович
10
Мартинес
4-3-1-2
80
Турати
19
Биринделли
33
Д'Амброзио
4
Иццо
77
Кирьякопулос
18
Дзероли
42
Бьянко
8
Кастровилли
13
Перейра
47
Мота
17
Кейта
6
де Врей
30
Аугусто
30
Аугусто
6
де Врей
28
Павар
31
Биссек
31
Биссек
28
Павар
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
7
Арнаутович
9
Тюрам
9
Тюрам
7
Арнаутович
Зелински
32
Корреа
32
Корреа
Зелински
4
Иццо
3
Брорссон
3
Брорссон
4
Иццо
19
Биринделли
19
Виньято
19
Виньято
19
Биринделли
47
Мота
35
Ганвула
35
Ганвула
47
Мота
17
Кейта
10
Капрари
10
Капрари
17
Кейта
Остались в запасе
Интер
Монца
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
7
Маттео Пессина
АП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
7
Маттео Пессина
АП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Алессандро Неста
Статистика матча Интер - Монца
1
Всего ударов по воротам
30
8
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
13
1
Нарушения
8
7
Офсайды
1
0
Количество передач
624
292
Сейвы
2
7
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
22
4
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.91
0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Монцы», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Монца»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»