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  • «Интер» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Интер» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 21:35
Интер
08.03.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 2
Завершен
Монца
45+1' М. Арнаутович 64' Х. Чалханоглу 77' Г. Кирьякопулос (АГ)
32' С. Биринделли 44' Б. Кейта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Армандо Иццо
(К) ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
47
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Монца
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
7
Маттео Пессина
АП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-4-2
1
Мартинес
6
де Врей
15
Ачерби
95
Бастони
28
Павар
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
7
Арнаутович
10
Мартинес
4-3-1-2
80
Турати
19
Биринделли
33
Д'Амброзио
4
Иццо
77
Кирьякопулос
18
Дзероли
42
Бьянко
8
Кастровилли
13
Перейра
47
Мота
17
Кейта
6
де Врей
30
Аугусто
30
Аугусто
6
де Врей
28
Павар
31
Биссек
31
Биссек
28
Павар
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
7
Арнаутович
9
Тюрам
9
Тюрам
7
Арнаутович
Зелински
32
Корреа
32
Корреа
Зелински
4
Иццо
3
Брорссон
3
Брорссон
4
Иццо
19
Биринделли
19
Виньято
19
Виньято
19
Биринделли
47
Мота
35
Ганвула
35
Ганвула
47
Мота
17
Кейта
10
Капрари
10
Капрари
17
Кейта
Остались в запасе
Интер
Монца
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
7
Маттео Пессина
АП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
7
Маттео Пессина
АП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Алессандро Неста
Статистика матча Интер - Монца
1
Всего ударов по воротам
30
8
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
13
1
Нарушения
8
7
Офсайды
1
0
Количество передач
624
292
Сейвы
2
7
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
22
4
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.91
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Монцы», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Монца»

«Интер» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монца Интер
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