07.03.2025, пятница, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
3-3-3-1
24
Бенто
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
12
Аль-Бушал
50
Кашиш
77
Брозович
6
Аль-Хассан
10
Мане
23
Яхья
20
Габриэль
7
Роналду
4-4-2
1
Бущан
29
Худт
30
Ренан
66
2
Аль-Швирех
11
12
7
Бонавентура
10
Аль-Джувейр
9
Хамдалла
11
Поденсе
23
Яхья
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
23
Яхья
20
Габриэль
20
Уэсли
20
Уэсли
20
Габриэль
7
Роналду
22
Дуран
22
Дуран
7
Роналду
10
Аль-Джувейр
12
Канаба
12
Канаба
10
Аль-Джувейр
7
Бонавентура
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
7
Бонавентура
12
70
Камара
70
Камара
12
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Шабаб
36
Рагед Наджар
ВР
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Шабаб
2
1
3
Всего ударов по воротам
15
19
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
11
Офсайды
4
0
Количество передач
365
496
Сейвы
5
4
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
12
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Шабаба», 24-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Шабаб»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»