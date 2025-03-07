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  • «Аль-Наср» – «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

«Аль-Наср» – «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

7 марта 2025, 20:50
Аль-Наср
07.03.2025, пятница, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Шабаб
45+2' А. Яхья 45+7' К. Роналду
44' А. Хамдалла (П) 67' М. Аль-Швирех
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Шабаб
1
Георгий Бущан
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
11
Cristian Guanca
ЦП
12
Leandrinho
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
(К) ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Шабаб
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
3-3-3-1
24
Бенто
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
12
Аль-Бушал
50
Кашиш
77
Брозович
6
Аль-Хассан
10
Мане
23
Яхья
20
Габриэль
7
Роналду
4-4-2
1
Бущан
29
Худт
30
Ренан
66
2
Аль-Швирех
11
12
7
Бонавентура
10
Аль-Джувейр
9
Хамдалла
11
Поденсе
23
Яхья
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
23
Яхья
20
Габриэль
20
Уэсли
20
Уэсли
20
Габриэль
7
Роналду
22
Дуран
22
Дуран
7
Роналду
10
Аль-Джувейр
12
Канаба
12
Канаба
10
Аль-Джувейр
7
Бонавентура
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
7
Бонавентура
12
70
Камара
70
Камара
12
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Шабаб
36
Рагед Наджар
ВР
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
40
Youssef Al Tahan
ЦФ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Шабаб
2
1
3
Всего ударов по воротам
15
19
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
11
Офсайды
4
0
Количество передач
365
496
Сейвы
5
4
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
12

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Шабаба», 24-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср»«Аль-Шабаб»

«Аль-Наср» – «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Аль-Наср
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