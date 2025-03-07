07.03.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
4-3-1-2
1
Каприле
5
Луперто
33
Оберт
26
Мина
4
Цаппа
45
Макумбу
10
Виола
14
Дейола
20
Цортеа
7
Коман
91
Пикколи
4-3-1-2
1
Леали
18
Нортон-Каффи
5
Де Винтер
22
Васкес
3
Мартин
32
Френдруп
47
Бадель
21
Миретти
70
Корне
81
Экубан
18
Эхатор
7
Коман
3
Ауджелло
3
Ауджелло
7
Коман
45
Макумбу
18
Прати
18
Прати
45
Макумбу
14
Дейола
8
Адопо
8
Адопо
14
Дейола
10
Виола
70
Гаэтано
70
Гаэтано
10
Виола
33
Оберт
30
Паволетти
30
Паволетти
33
Оберт
18
Эхатор
28
Маттурро
28
Маттурро
18
Эхатор
18
Нортон-Каффи
59
Дзаноли
59
Дзаноли
18
Нортон-Каффи
47
Бадель
73
Мазини
73
Мазини
47
Бадель
70
Корне
17
Малиновский
17
Малиновский
70
Корне
81
Экубан
9
Пинамонти
9
Пинамонти
81
Экубан
Остались в запасе
Кальяри
Дженоа
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Рэзван Марин
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
17
Hugo Cuenca
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Рэзван Марин
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
17
Hugo Cuenca
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Кальяри - Дженоа
2
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
16
15
Офсайды
1
2
Количество передач
381
430
Сейвы
1
0
Точность передач %
70
76
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.65
0.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Дженоа», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»