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  • «Кальяри» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

«Кальяри» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

7 марта 2025, 21:35
Кальяри
07.03.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
18' Б. Николас Виола
47' М. Корне
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
32
Мортен Френдруп
ЦП
47
Милан Бадель
(К) ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
18
Маттео Прати
ОП
8
Мишель Адопо
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-3-1-2
1
Каприле
5
Луперто
33
Оберт
26
Мина
4
Цаппа
45
Макумбу
10
Виола
14
Дейола
20
Цортеа
7
Коман
91
Пикколи
4-3-1-2
1
Леали
18
Нортон-Каффи
5
Де Винтер
22
Васкес
3
Мартин
32
Френдруп
47
Бадель
21
Миретти
70
Корне
81
Экубан
18
Эхатор
7
Коман
3
Ауджелло
3
Ауджелло
7
Коман
45
Макумбу
18
Прати
18
Прати
45
Макумбу
14
Дейола
8
Адопо
8
Адопо
14
Дейола
10
Виола
70
Гаэтано
70
Гаэтано
10
Виола
33
Оберт
30
Паволетти
30
Паволетти
33
Оберт
18
Эхатор
28
Маттурро
28
Маттурро
18
Эхатор
18
Нортон-Каффи
59
Дзаноли
59
Дзаноли
18
Нортон-Каффи
47
Бадель
73
Мазини
73
Мазини
47
Бадель
70
Корне
17
Малиновский
17
Малиновский
70
Корне
81
Экубан
9
Пинамонти
9
Пинамонти
81
Экубан
Остались в запасе
Кальяри
Дженоа
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Рэзван Марин
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
17
Hugo Cuenca
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Рэзван Марин
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
17
Hugo Cuenca
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Кальяри - Дженоа
2
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
16
15
Офсайды
1
2
Количество передач
381
430
Сейвы
1
0
Точность передач %
70
76
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.65
0.96

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Дженоа», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Дженоа»

«Кальяри» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Кальяри
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