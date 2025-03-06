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  • «Рома» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

«Рома» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

6 марта 2025, 21:50
Рома
06.03.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Атлетик
56' Анхелиньо 90+4' Э. Шомуродов
50' И. Уильямс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
28
Пейо Каналес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Ренш
17
Анхелиньо
2
Челик
4
Кристанте
61
Писилли
8
Бальданци
9
Довбик
21
Дибала
4-2-2-2
13
Агирресабала
18
де Маркос
3
Вивиан
5
Альварес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
10
Уильямс
46
Гомес
21
Саннади
9
Уильямс
61
Писилли
17
Коне
17
Коне
61
Писилли
8
Бальданци
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
8
Бальданци
2
Ренш
56
Салемакерс
56
Салемакерс
2
Ренш
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
3
Вивиан
4
Паредес
4
Паредес
3
Вивиан
46
Гомес
6
Весга
6
Весга
46
Гомес
18
Хаурегисар
6
Прадос
6
Прадос
18
Хаурегисар
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
21
Саннади
11
Гурусета
11
Гурусета
21
Саннади
Остались в запасе
Рома
Атлетик
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Рома - Атлетик
1
1
3
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
12
15
Офсайды
1
1
Количество передач
554
376
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Атлетика», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Атлетик»

«Рома» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Атлетик Рома
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