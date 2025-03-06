06.03.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Ренш
17
Анхелиньо
2
Челик
4
Кристанте
61
Писилли
8
Бальданци
9
Довбик
21
Дибала
4-2-2-2
13
Агирресабала
18
де Маркос
3
Вивиан
5
Альварес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
10
Уильямс
46
Гомес
21
Саннади
9
Уильямс
61
Писилли
17
Коне
17
Коне
61
Писилли
8
Бальданци
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
8
Бальданци
2
Ренш
56
Салемакерс
56
Салемакерс
2
Ренш
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
3
Вивиан
4
Паредес
4
Паредес
3
Вивиан
46
Гомес
6
Весга
6
Весга
46
Гомес
18
Хаурегисар
6
Прадос
6
Прадос
18
Хаурегисар
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
21
Саннади
11
Гурусета
11
Гурусета
21
Саннади
Остались в запасе
Рома
Атлетик
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Рома - Атлетик
1
1
3
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
12
15
Офсайды
1
1
Количество передач
554
376
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Атлетика», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»