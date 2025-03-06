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  • «Аякс» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

«Аякс» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

6 марта 2025, 21:50
Аякс
06.03.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Айнтрахт
10' Б. Бробби
27' Х. Ларссон 70' Э. Скири
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
(К) ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К) ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
23
Стивен Бергейс
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Шон Стюр
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Пасвер
24
Мокио
21
Хато
37
Шутало
15
Бас
6
Гаеи
14
Хендерсон
24
Тэйлор
22
Годтс
11
Траоре
9
Бробби
4-1-1-3-1
1
Трапп
5
Кристенсен
3
Тута
34
Коллинс
3
Теате
6
Скири
15
Ларссон
22
Экитике
27
Гетце
23
Бахоя
7
Кнауфф
22
Пасвер
1
Гортер
1
Гортер
22
Пасвер
9
Бробби
23
Бергейс
23
Бергейс
9
Бробби
24
Мокио
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
24
Мокио
22
Годтс
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
22
Годтс
11
Траоре
9
9
11
Траоре
23
Бахоя
11
Браун
11
Браун
23
Бахоя
7
Кнауфф
8
Шаиби
8
Шаиби
7
Кнауфф
27
Гетце
42
Узун
42
Узун
27
Гетце
22
Экитике
11
Ваи
11
Ваи
22
Экитике
Остались в запасе
Аякс
Айнтрахт
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
14
Шон Стюр
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
40
Кауа Сантос
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
14
Шон Стюр
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Аякс - Айнтрахт
2
2
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
10
Офсайды
2
2
Количество передач
495
477
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.74
1.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Айнтрахта», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс»«Айнтрахт»

«Аякс» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Айнтрахт Аякс
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