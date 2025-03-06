06.03.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Аякс
Аякс
3-2-2-2-1
22
Пасвер
24
Мокио
21
Хато
37
Шутало
15
Бас
6
Гаеи
14
Хендерсон
24
Тэйлор
22
Годтс
11
Траоре
9
Бробби
4-1-1-3-1
1
Трапп
5
Кристенсен
3
Тута
34
Коллинс
3
Теате
6
Скири
15
Ларссон
22
Экитике
27
Гетце
23
Бахоя
7
Кнауфф
22
Пасвер
1
Гортер
1
Гортер
22
Пасвер
9
Бробби
23
Бергейс
23
Бергейс
9
Бробби
24
Мокио
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
24
Мокио
22
Годтс
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
22
Годтс
11
Траоре
9
9
11
Траоре
23
Бахоя
11
Браун
11
Браун
23
Бахоя
7
Кнауфф
8
Шаиби
8
Шаиби
7
Кнауфф
27
Гетце
42
Узун
42
Узун
27
Гетце
22
Экитике
11
Ваи
11
Ваи
22
Экитике
Остались в запасе
Аякс
Айнтрахт
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
14
Шон Стюр
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
40
Кауа Сантос
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
14
Шон Стюр
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Аякс - Айнтрахт
2
2
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
10
Офсайды
2
2
Количество передач
495
477
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.74
1.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Айнтрахта», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Айнтрахт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»