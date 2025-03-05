Фейеноорд
05.03.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
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Интер
38' М. Тюрам
50' Л. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
22
Тимон Велленройтер
ВР
16
Уго Буэно
ЛЗ
5
Гийс Смал
ЛЗ
20
Джейланд Митчелл
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
33
Давид Ганцко
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
14
Игор Пайшао
ЛВ
23
Анис Хадж Мусса
ПВ
38
Ибрахим Осман
ЦФ
19
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
2
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фейеноорд
64
Исмаил Ка
ВР
21
Пламен Андреев
ВР
48
Джомар Гирстхове
ЦЗ
43
Jan Plug
ЦЗ
25
Шило 'т Занд
ЦП
68
Thijs Kraaijeveld
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
57
Аймен Слити
ЛВ
9
Аясэ Уэда
ЦФ
49
Зепикено Редмонд
ЦФ
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
55
Matteo Motta
ЦЗ
31
Янн Орель Биссек
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
99
Мехди Тареми
ЦФ
8
Марко Арнаутович
ЦФ
3-2-1-2-2
22
Велленройтер
20
Митчелл
3
Белен
33
Ганцко
5
Смал
16
Буэно
7
Модер
14
Пайшао
23
Хадж Мусса
19
Карранца
38
Осман
4-1-3-2
13
Мартинес
28
Павар
15
Ачерби
95
Бастони
6
де Врей
21
Асллани
2
Дюмфрис
23
Барелла
7
Зелински
10
Мартинес
9
Тюрам
19
Карранца
9
Уэда
9
Уэда
19
Карранца
6
де Врей
31
Биссек
31
Биссек
6
де Врей
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
21
Асллани
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
21
Асллани
9
Тюрам
99
Тареми
99
Тареми
9
Тюрам
10
Мартинес
8
Арнаутович
8
Арнаутович
10
Мартинес
Остались в запасе
Фейеноорд
Интер
64
Исмаил Ка
ВР
21
Пламен Андреев
ВР
48
Джомар Гирстхове
ЦЗ
43
Jan Plug
ЦЗ
25
Шило 'т Занд
ЦП
68
Thijs Kraaijeveld
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
57
Аймен Слити
ЛВ
49
Зепикено Редмонд
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
55
Matteo Motta
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
64
Исмаил Ка
ВР
21
Пламен Андреев
ВР
48
Джомар Гирстхове
ЦЗ
43
Jan Plug
ЦЗ
25
Шило 'т Занд
ЦП
68
Thijs Kraaijeveld
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
57
Аймен Слити
ЛВ
49
Зепикено Редмонд
ЦФ
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
55
Matteo Motta
ЦЗ
50
Майк Айду
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Главный тренер
Робин ван Перси
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Фейеноорд - Интер
2
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
15
6
Офсайды
1
3
Количество передач
365
514
Сейвы
4
5
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.4
2.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Интера», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».