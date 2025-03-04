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  • «Реал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025

«Реал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025

4 марта 2025, 21:50
Реал
04.03.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Атлетико
4' Родриго 55' Б. Диас
32' Х. Альварес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
2
Асенсио
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
7
Винисиус
21
Диас
11
Родриго
10
Мбаппе
3-3-2-2
13
Облак
20
Хименес
2
Лангле
22
Галан
14
Льоренте
7
Де Пауль
8
Барриос
20
Симеоне
16
Лино
7
Гризманн
19
Альварес
6
Камавинга
14
Модрич
14
Модрич
6
Камавинга
8
Вальверде
17
Васкес
17
Васкес
8
Вальверде
21
Диас
9
Эндрик
9
Эндрик
21
Диас
7
Гризманн
24
Ле Норман
24
Ле Норман
7
Гризманн
16
Лино
20
Молина
20
Молина
16
Лино
20
Симеоне
22
Галлахер
22
Галлахер
20
Симеоне
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
8
Барриос
9
Серлот
9
Серлот
8
Барриос
Остались в запасе
Реал
Атлетико
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
13
Количество передач
641
601
Сейвы
1
5
Точность передач %
92
89
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Атлетико», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико»

«Реал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Атлетико Реал
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