04.03.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-1-2-3-1
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
2
Асенсио
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
7
Винисиус
21
Диас
11
Родриго
10
Мбаппе
3-3-2-2
13
Облак
20
Хименес
2
Лангле
22
Галан
14
Льоренте
7
Де Пауль
8
Барриос
20
Симеоне
16
Лино
7
Гризманн
19
Альварес
6
Камавинга
14
Модрич
14
Модрич
6
Камавинга
8
Вальверде
17
Васкес
17
Васкес
8
Вальверде
21
Диас
9
Эндрик
9
Эндрик
21
Диас
7
Гризманн
24
Ле Норман
24
Ле Норман
7
Гризманн
16
Лино
20
Молина
20
Молина
16
Лино
20
Симеоне
22
Галлахер
22
Галлахер
20
Симеоне
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
8
Барриос
9
Серлот
9
Серлот
8
Барриос
Остались в запасе
Реал
Атлетико
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
13
Количество передач
641
601
Сейвы
1
5
Точность передач %
92
89
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Атлетико», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»