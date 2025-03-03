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  • «Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2025

«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2025

3 марта 2025, 21:50
Вильярреал
27.04.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
52' Й. Пино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
4
Денис Суарес
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Рохер Инохо
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
4-2-1-3
1
Жуниор
23
Кардона
8
Фойт
2
Кошта
26
Фемения
10
Парехо
14
Комесанья
10
Пино
11
Барри
7
Перес
19
Пепе
4-2-1-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
15
Кумбула
6
Кабрера
4
Гонсалес
33
Крал
20
Ромеро
8
Экспозито
23
Рока
7
Пуадо
9
Фернандес
10
Пино
23
Педраса
23
Педраса
10
Пино
10
Парехо
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Парехо
23
Кардона
4
Суарес
4
Суарес
23
Кардона
7
Перес
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
7
Перес
20
Ромеро
21
Инохо
21
Инохо
20
Ромеро
4
Гонсалес
10
Лосано
10
Лосано
4
Гонсалес
8
Экспозито
18
Агуадо
18
Агуадо
8
Экспозито
33
Крал
17
Каррерас
17
Каррерас
33
Крал
23
Рока
9
Велис
9
Велис
23
Рока
Остались в запасе
Вильярреал
Эспаньол
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
13
Диего Конде
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
13
Диего Конде
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Вильярреал - Эспаньол
5
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
8
6
Нарушения
19
11
Офсайды
1
0
Количество передач
340
429
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Валенсии», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна»«Валенсия»

«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Вильярреал
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