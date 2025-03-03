27.04.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-2-1-3
1
Жуниор
23
Кардона
8
Фойт
2
Кошта
26
Фемения
10
Парехо
14
Комесанья
10
Пино
11
Барри
7
Перес
19
Пепе
4-2-1-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
15
Кумбула
6
Кабрера
4
Гонсалес
33
Крал
20
Ромеро
8
Экспозито
23
Рока
7
Пуадо
9
Фернандес
10
Пино
23
Педраса
23
Педраса
10
Пино
10
Парехо
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Парехо
23
Кардона
4
Суарес
4
Суарес
23
Кардона
7
Перес
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
7
Перес
20
Ромеро
21
Инохо
21
Инохо
20
Ромеро
4
Гонсалес
10
Лосано
10
Лосано
4
Гонсалес
8
Экспозито
18
Агуадо
18
Агуадо
8
Экспозито
33
Крал
17
Каррерас
17
Каррерас
33
Крал
23
Рока
9
Велис
9
Велис
23
Рока
Остались в запасе
Вильярреал
Эспаньол
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
13
Диего Конде
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
13
Диего Конде
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Вильярреал - Эспаньол
5
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
8
6
Нарушения
19
11
Офсайды
1
0
Количество передач
340
429
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Валенсии», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»