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  • «Рома» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Рома» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 18:50
Рома
02.03.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Комо
61' А. Салемакерс 76' А. Довбик
44' Л. Да Кунья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Комо
1
Жан Бутез
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
8
Деле Алли
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
5
Паредес
17
Коне
7
Пеллегрини
18
Соуле
14
Шомуродов
21
Дибала
4-1-2-2-1
1
Бутез
27
Смольчич
2
Кемпф
18
Гольданига
16
Валье
21
Перроне
8
Какере
10
Пас
7
Стрефецца
11
Диао
7
Да Кунья
2
Челик
2
Ренш
2
Ренш
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Коне
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
18
Соуле
56
Салемакерс
56
Салемакерс
18
Соуле
14
Шомуродов
9
Довбик
9
Довбик
14
Шомуродов
16
Валье
5
Морено
5
Морено
16
Валье
11
Диао
39
Фадера
39
Фадера
11
Диао
10
Пас
93
Иконе
93
Иконе
10
Пас
8
Какере
10
Кутроне
10
Кутроне
8
Какере
Остались в запасе
Рома
Комо
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
25
Пепе Рейна
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
8
Деле Алли
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
8
Деле Алли
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Рома - Комо
2
1
5
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
1
2
Нарушения
6
18
Офсайды
1
3
Количество передач
513
553
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Комо», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Комо»

«Рома» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Рома
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