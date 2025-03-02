02.03.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 22 тур
Россия. Первая лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Корякин
88
Сокол
55
Крижан
75
Мещанинов
4
Юдинцев
50
Фищенко
8
Маркитесов
72
Гордюшенко
80
Концевой
99
Тимошенко
18
Абдусаламов
3-3-2-2
12
Довгаль
24
Коротков
6
Печенкин
34
Храмцов
2
Поройков
85
Пяткин
72
Бем
70
Марьянов
17
Шитов
24
Коротаев
65
Гулько
4
Юдинцев
68
Рядно
68
Рядно
4
Юдинцев
72
Гордюшенко
14
Баришич
14
Баришич
72
Гордюшенко
50
Фищенко
9
Максименко
9
Максименко
50
Фищенко
80
Концевой
77
Корян
77
Корян
80
Концевой
8
Маркитесов
10
Рейна
10
Рейна
8
Маркитесов
24
Коротаев
30
Шавлохов
30
Шавлохов
24
Коротаев
85
Пяткин
8
Талалай
8
Талалай
85
Пяткин
65
Гулько
90
Мокаев
90
Мокаев
65
Гулько
70
Марьянов
31
Ткачук
31
Ткачук
70
Марьянов
17
Шитов
11
Карпов
11
Карпов
17
Шитов
Остались в запасе
Родина
Тюмень
1
Сергей Айдаров
ВР
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
33
Станислав Крицюк
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
10
Андрей Савинов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
10
Андрей Савинов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Родина - Тюмень
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Тюмени», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Тюмень»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»