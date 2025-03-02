Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Родина» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Родина» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 18:20
Родина
02.03.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Тюмень
25' А. Коротаев (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
16
Александр Корякин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
50
Руслан Фищенко
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Тюмень
12
Александр Довгаль
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
14
Макс Баришич
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Корякин
88
Сокол
55
Крижан
75
Мещанинов
4
Юдинцев
50
Фищенко
8
Маркитесов
72
Гордюшенко
80
Концевой
99
Тимошенко
18
Абдусаламов
3-3-2-2
12
Довгаль
24
Коротков
6
Печенкин
34
Храмцов
2
Поройков
85
Пяткин
72
Бем
70
Марьянов
17
Шитов
24
Коротаев
65
Гулько
4
Юдинцев
68
Рядно
68
Рядно
4
Юдинцев
72
Гордюшенко
14
Баришич
14
Баришич
72
Гордюшенко
50
Фищенко
9
Максименко
9
Максименко
50
Фищенко
80
Концевой
77
Корян
77
Корян
80
Концевой
8
Маркитесов
10
Рейна
10
Рейна
8
Маркитесов
24
Коротаев
30
Шавлохов
30
Шавлохов
24
Коротаев
85
Пяткин
8
Талалай
8
Талалай
85
Пяткин
65
Гулько
90
Мокаев
90
Мокаев
65
Гулько
70
Марьянов
31
Ткачук
31
Ткачук
70
Марьянов
17
Шитов
11
Карпов
11
Карпов
17
Шитов
Остались в запасе
Родина
Тюмень
1
Сергей Айдаров
ВР
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
33
Станислав Крицюк
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
10
Андрей Савинов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
10
Андрей Савинов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Родина - Тюмень
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Тюмени», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина»«Тюмень»

«Родина» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Тюмень Родина
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+