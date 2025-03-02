Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «СКА-Хабаровск», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»