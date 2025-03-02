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  • «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 16:50
Нефтехимик
02.03.2025, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
86' Р. Гаджимурадов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
79
Жеан Киньонес
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
96
Александр Максименко
ЦФ
3-1-2-3-1
66
Янович
65
Толстопятов
12
Ширяев
24
Кахидзе
16
Денисов
25
Ситдиков
99
Емельянов
7
Никитин
7
Шильцов
99
Абдоков
9
Алиев
4-1-1-2-2
98
Имамов
44
Гурбан
53
Журавлев
17
Покидышев
91
Носков
46
Першин
4
Мартинес
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Алиев
16
Денисов
5
Морозов
5
Морозов
16
Денисов
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
10
Симонян
92
Емельянов
92
Емельянов
10
Симонян
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
44
Гурбан
79
Киньонес
79
Киньонес
44
Гурбан
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
43
Николай Присяжненко
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
7
Мариус Йосипой
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
7
Мариус Йосипой
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Нефтехимик - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «СКА-Хабаровск», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»

«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Нефтехимик
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