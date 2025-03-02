02.03.2025, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 22 тур
Россия. Первая лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
3-1-2-3-1
66
Янович
65
Толстопятов
12
Ширяев
24
Кахидзе
16
Денисов
25
Ситдиков
99
Емельянов
7
Никитин
7
Шильцов
99
Абдоков
9
Алиев
4-1-1-2-2
98
Имамов
44
Гурбан
53
Журавлев
17
Покидышев
91
Носков
46
Першин
4
Мартинес
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Алиев
16
Денисов
5
Морозов
5
Морозов
16
Денисов
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
10
Симонян
92
Емельянов
92
Емельянов
10
Симонян
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
44
Гурбан
79
Киньонес
79
Киньонес
44
Гурбан
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
43
Николай Присяжненко
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
7
Мариус Йосипой
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
7
Мариус Йосипой
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Нефтехимик - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «СКА-Хабаровск», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»