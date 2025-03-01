01.03.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
4-1-1-3-1
1
Трапп
11
Браун
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
6
Скири
15
Ларссон
7
Кнауфф
27
Гетце
22
Экитике
11
Ваи
3-3-1-2-1
1
Градецки
30
Фримпонг
4
Та
22
Эрмосо
20
Мукиэле
34
Джака
22
Гримальдо
24
Гарсия
23
Телла
7
Вирц
14
Шик
11
Браун
27
Нкунку
27
Нкунку
11
Браун
7
Кнауфф
34
Коллинс
34
Коллинс
7
Кнауфф
15
Ларссон
6
Хойлунд
6
Хойлунд
15
Ларссон
11
Ваи
23
Бахоя
23
Бахоя
11
Ваи
4
Кох
44
Батшуайи
44
Батшуайи
4
Кох
34
Джака
25
Паласиос
25
Паласиос
34
Джака
30
Фримпонг
7
Хофманн
7
Хофманн
30
Фримпонг
7
Вирц
10
Буэндия
10
Буэндия
7
Вирц
14
Шик
21
Адли
21
Адли
14
Шик
23
Телла
22
Бонифаци
22
Бонифаци
23
Телла
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Айнтрахт - Байер
1
1
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
9
7
Офсайды
2
4
Количество передач
407
607
Сейвы
5
2
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.08
2.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Байера», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»