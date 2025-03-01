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  • «Айнтрахт» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«Айнтрахт» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 19:20
Айнтрахт
01.03.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 4
Завершен
Байер
37' У. Экитике
26' Н. Телла 29' Н. Мукиэле 33' П. Шик 62' А. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К) ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
42
Джан Узун
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
16
Алехо Сарко
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Трапп
11
Браун
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
6
Скири
15
Ларссон
7
Кнауфф
27
Гетце
22
Экитике
11
Ваи
3-3-1-2-1
1
Градецки
30
Фримпонг
4
Та
22
Эрмосо
20
Мукиэле
34
Джака
22
Гримальдо
24
Гарсия
23
Телла
7
Вирц
14
Шик
11
Браун
27
Нкунку
27
Нкунку
11
Браун
7
Кнауфф
34
Коллинс
34
Коллинс
7
Кнауфф
15
Ларссон
6
Хойлунд
6
Хойлунд
15
Ларссон
11
Ваи
23
Бахоя
23
Бахоя
11
Ваи
4
Кох
44
Батшуайи
44
Батшуайи
4
Кох
34
Джака
25
Паласиос
25
Паласиос
34
Джака
30
Фримпонг
7
Хофманн
7
Хофманн
30
Фримпонг
7
Вирц
10
Буэндия
10
Буэндия
7
Вирц
14
Шик
21
Адли
21
Адли
14
Шик
23
Телла
22
Бонифаци
22
Бонифаци
23
Телла
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Айнтрахт - Байер
1
1
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
9
7
Офсайды
2
4
Количество передач
407
607
Сейвы
5
2
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.08
2.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Байера», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт»«Байер»

«Айнтрахт» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Айнтрахт
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