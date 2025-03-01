01.03.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Санкт-Паули
Санкт-Паули
3-2-2-2-1
22
Васили
4
Немет
6
Валь
44
ван дер Хейден
21
Рицка
29
Треу
36
Ирвин
8
Смит
7
Вайсхаупт
11
Саад
19
Эггештайн
3-1-2-2-2
1
Кобель
27
Коуто
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
23
Джан
20
Забитцер
13
Гросс
10
Рейна
14
Адейеми
9
Гирасси
14
Байер
21
Рицка
2
Салиакас
2
Салиакас
21
Рицка
7
Вайсхаупт
10
Синани
10
Синани
7
Вайсхаупт
11
Саад
21
Афолаян
21
Афолаян
11
Саад
5
Бенсебаини
24
Свенссон
24
Свенссон
5
Бенсебаини
10
Рейна
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
10
Рейна
9
Гирасси
6
Озкан
6
Озкан
9
Гирасси
14
Байер
8
Брандт
8
Брандт
14
Байер
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
Остались в запасе
Санкт-Паули
Боруссия Д
1
Бен Волль
ВР
14
Erik Ahlstrand
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
14
Erik Ahlstrand
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Санкт-Паули - Боруссия Д
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
13
Офсайды
5
2
Количество передач
408
546
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.54
1.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Боруссии» Д, 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»