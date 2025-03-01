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  • «Санкт-Паули» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«Санкт-Паули» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 16:20
Санкт-Паули
01.03.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
50' С. Гирасси 58' К. Адейеми
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
11
Элиас Саад
ЛВ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
36
Джексон Ирвин
(К) ЦП
8
Эрик Смит
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К) ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
2
Манолис Салиакас
ПЗ
14
Erik Ahlstrand
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
17
Скотт Бэнкс
ПВ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
3-2-2-2-1
22
Васили
4
Немет
6
Валь
44
ван дер Хейден
21
Рицка
29
Треу
36
Ирвин
8
Смит
7
Вайсхаупт
11
Саад
19
Эггештайн
3-1-2-2-2
1
Кобель
27
Коуто
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
23
Джан
20
Забитцер
13
Гросс
10
Рейна
14
Адейеми
9
Гирасси
14
Байер
21
Рицка
2
Салиакас
2
Салиакас
21
Рицка
7
Вайсхаупт
10
Синани
10
Синани
7
Вайсхаупт
11
Саад
21
Афолаян
21
Афолаян
11
Саад
5
Бенсебаини
24
Свенссон
24
Свенссон
5
Бенсебаини
10
Рейна
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
10
Рейна
9
Гирасси
6
Озкан
6
Озкан
9
Гирасси
14
Байер
8
Брандт
8
Брандт
14
Байер
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
Остались в запасе
Санкт-Паули
Боруссия Д
1
Бен Волль
ВР
14
Erik Ahlstrand
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
14
Erik Ahlstrand
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Санкт-Паули - Боруссия Д
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
13
Офсайды
5
2
Количество передач
408
546
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.54
1.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Боруссии» Д, 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Боруссия» Д

«Санкт-Паули» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Санкт-Паули
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