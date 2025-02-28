28.02.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
3
Раньери
5
Понграчич
4
Мари
8
Госенс
8
Мандрагора
20
Додо
27
Ндур
32
Катальди
10
Дзаньоло
18
Белтран
4-1-2-1-2
30
Фальконе
24
Жилберт
6
Башкиротто
18
Жан
25
Галло
44
Пьерре
29
Кулибали
10
Бериша
20
Моренте
90
Крстович
21
Карлссон
5
Понграчич
15
Комуццо
15
Комуццо
5
Понграчич
32
Катальди
44
Фаджоли
44
Фаджоли
32
Катальди
10
Дзаньоло
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
10
Дзаньоло
25
Галло
3
Сала
3
Сала
25
Галло
21
Карлссон
21
Хельгасон
21
Хельгасон
21
Карлссон
10
Бериша
9
Ребич
9
Ребич
10
Бериша
Остались в запасе
Фиорентина
Лечче
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
10
Томмазо Рубино
АП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
10
Томмазо Рубино
АП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Фиорентина - Лечче
3
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
12
Офсайды
5
0
Количество передач
413
455
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.67
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Лечче», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»