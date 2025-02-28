Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фиорентина» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

«Фиорентина» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

28 февраля 2025, 21:35
Фиорентина
28.02.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
9' Р. Госенс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
44
Йонас Хардер
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Томмазо Рубино
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Лечче
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
24
Хамза Рафья
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
3
Раньери
5
Понграчич
4
Мари
8
Госенс
8
Мандрагора
20
Додо
27
Ндур
32
Катальди
10
Дзаньоло
18
Белтран
4-1-2-1-2
30
Фальконе
24
Жилберт
6
Башкиротто
18
Жан
25
Галло
44
Пьерре
29
Кулибали
10
Бериша
20
Моренте
90
Крстович
21
Карлссон
5
Понграчич
15
Комуццо
15
Комуццо
5
Понграчич
32
Катальди
44
Фаджоли
44
Фаджоли
32
Катальди
10
Дзаньоло
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
10
Дзаньоло
25
Галло
3
Сала
3
Сала
25
Галло
21
Карлссон
21
Хельгасон
21
Хельгасон
21
Карлссон
10
Бериша
9
Ребич
9
Ребич
10
Бериша
Остались в запасе
Фиорентина
Лечче
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
10
Томмазо Рубино
АП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
10
Томмазо Рубино
АП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Фиорентина - Лечче
3
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
12
Офсайды
5
0
Количество передач
413
455
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.67
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Лечче», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Лечче»

«Фиорентина» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Фиорентина
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+