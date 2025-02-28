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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

«Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

28 февраля 2025, 20:50
Аль-Хиляль
28.02.2025, пятница, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 3
Завершен
Аль-Ахли
74' С. Аль-Давсари 83' М. Леонардо (П)
47' А. Тони 53' А. Тони 87' А. Тони
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
13
Галено
ЛВ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
19
Франк Кессье
(К) ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
4-1-1-2-2
37
Буну
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
24
Аль-Харби
2
Канселу
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
38
Леонардо
37
Сезар
4-1-2-2-1
16
Менди
27
Маджраши
28
Демирал
3
Ибаньес
31
Яслам
30
Аль-Джоани
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
13
Галено
17
Тони
24
Аль-Харби
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
24
Аль-Харби
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
8
Невеш
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
8
Невеш
31
Яслам
5
5
31
Яслам
10
Вейга
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
10
Вейга
26
Марез
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
26
Марез
30
Аль-Джоани
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
30
Аль-Джоани
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Ахли
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Ахли
2
2
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
16
Офсайды
0
1
Количество передач
491
276
Сейвы
0
1
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Ахли», 23-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»

«Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Аль-Хиляль
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