28.02.2025, пятница, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-1-2-2
37
Буну
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
24
Аль-Харби
2
Канселу
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
38
Леонардо
37
Сезар
4-1-2-2-1
16
Менди
27
Маджраши
28
Демирал
3
Ибаньес
31
Яслам
30
Аль-Джоани
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
13
Галено
17
Тони
24
Аль-Харби
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
24
Аль-Харби
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
8
Невеш
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
8
Невеш
31
Яслам
5
5
31
Яслам
10
Вейга
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
10
Вейга
26
Марез
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
26
Марез
30
Аль-Джоани
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
30
Аль-Джоани
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Ахли
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Ахли
2
2
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
16
Офсайды
0
1
Количество передач
491
276
Сейвы
0
1
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Ахли», 23-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»