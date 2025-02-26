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  • «Реал Сосьедад» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2025

«Реал Сосьедад» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2025

26 февраля 2025, 22:20
Реал Сосьедад
26.02.2025, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Ответный матч – 4 : 4
Завершен
Реал
19' Эндрик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Реал
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
21
Агер
19
Субельдия
2
Арамбуру
24
Сучич
36
Субименди
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
14
Кубо
10
Мендес
3-1-3-2-1
13
Лунин
22
Рюдигер
2
Асенсио
11
Гарсия
14
Чуамени
6
Камавинга
25
Себальос
5
Беллингем
15
Гюлер
7
Винисиус
9
Эндрик
3
Муньос
16
Лопес
16
Лопес
3
Муньос
21
Агер
6
Элустондо
6
Элустондо
21
Агер
24
Сучич
15
Марин
15
Марин
24
Сучич
7
Барренечеа
23
Бекер
23
Бекер
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
6
Камавинга
23
Менди
23
Менди
6
Камавинга
9
Эндрик
5
Алаба
5
Алаба
9
Эндрик
7
Винисиус
21
Диас
21
Диас
7
Винисиус
2
Асенсио
17
Васкес
17
Васкес
2
Асенсио
15
Гюлер
11
Родриго
11
Родриго
15
Гюлер
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
14
Лука Модрич
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
14
Лука Модрич
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
8
Нарушения
17
9
Офсайды
1
2
Количество передач
448
433
Сейвы
4
6
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Реал», 1/2 финала кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Реал»

«Реал Сосьедад» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Реал Реал Сосьедад
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