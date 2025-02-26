26.02.2025, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
Испания. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
21
Агер
19
Субельдия
2
Арамбуру
24
Сучич
36
Субименди
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
14
Кубо
10
Мендес
3-1-3-2-1
13
Лунин
22
Рюдигер
2
Асенсио
11
Гарсия
14
Чуамени
6
Камавинга
25
Себальос
5
Беллингем
15
Гюлер
7
Винисиус
9
Эндрик
3
Муньос
16
Лопес
16
Лопес
3
Муньос
21
Агер
6
Элустондо
6
Элустондо
21
Агер
24
Сучич
15
Марин
15
Марин
24
Сучич
7
Барренечеа
23
Бекер
23
Бекер
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
6
Камавинга
23
Менди
23
Менди
6
Камавинга
9
Эндрик
5
Алаба
5
Алаба
9
Эндрик
7
Винисиус
21
Диас
21
Диас
7
Винисиус
2
Асенсио
17
Васкес
17
Васкес
2
Асенсио
15
Гюлер
11
Родриго
11
Родриго
15
Гюлер
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
14
Лука Модрич
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
14
Лука Модрич
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
8
Нарушения
17
9
Офсайды
1
2
Количество передач
448
433
Сейвы
4
6
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Реал», 1/2 финала кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»