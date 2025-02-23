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  • «Хетафе» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

«Хетафе» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

23 февраля 2025, 19:20
Хетафе
23.02.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
82' Б. Майорал
18' Иско 77' Иско (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Бетис
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
22
Иско
(К) АП
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
11
Коба да Коста
ЛВ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-3-1-2
13
Сорья
22
Дуарте
15
Альдрете
2
Джене
24
Бернат
11
Террац
2
Иглесиас
8
Арамбарри
9
Майорал
7
Хуанми
4-2-3-1
13
Адриан
20
Сабали
5
Бартра
3
Льоренте
13
Родригес
5
Кардозо
5
Альтимира
7
Антони
22
Иско
17
Родригес
9
Эрнандес
15
Альдрете
12
Ньом
12
Ньом
15
Альдрете
11
Террац
23
Перес
23
Перес
11
Террац
7
Хуанми
30
Родригес
30
Родригес
7
Хуанми
22
Иско
4
Натан
4
Натан
22
Иско
20
Сабали
24
Руйбаль
24
Руйбаль
20
Сабали
9
Эрнандес
9
Роке
9
Роке
9
Эрнандес
17
Родригес
6
Авила
6
Авила
17
Родригес
Остались в запасе
Хетафе
Бетис
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
30
Фран Вьейтес
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Хетафе - Бетис
2
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
20
Офсайды
2
3
Количество передач
372
386
Сейвы
5
3
Точность передач %
69
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.11
2.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Бетиса», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе»«Бетис»

«Хетафе» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Хетафе
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