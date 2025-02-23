23.02.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
Испания. Примера, 25 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-3-1-2
13
Сорья
22
Дуарте
15
Альдрете
2
Джене
24
Бернат
11
Террац
2
Иглесиас
8
Арамбарри
9
Майорал
7
Хуанми
4-2-3-1
13
Адриан
20
Сабали
5
Бартра
3
Льоренте
13
Родригес
5
Кардозо
5
Альтимира
7
Антони
22
Иско
17
Родригес
9
Эрнандес
15
Альдрете
12
Ньом
12
Ньом
15
Альдрете
11
Террац
23
Перес
23
Перес
11
Террац
7
Хуанми
30
Родригес
30
Родригес
7
Хуанми
22
Иско
4
Натан
4
Натан
22
Иско
20
Сабали
24
Руйбаль
24
Руйбаль
20
Сабали
9
Эрнандес
9
Роке
9
Роке
9
Эрнандес
17
Родригес
6
Авила
6
Авила
17
Родригес
Остались в запасе
Хетафе
Бетис
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
30
Фран Вьейтес
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Хетафе - Бетис
2
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
20
Офсайды
2
3
Количество передач
372
386
Сейвы
5
3
Точность передач %
69
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.11
2.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Бетиса», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»