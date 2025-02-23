23.02.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
Испания. Примера, 25 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-1-1-3-2
1
Куртуа
23
Менди
5
Алаба
2
Асенсио
14
Чуамени
14
Модрич
7
Винисиус
21
Диас
11
Родриго
10
Мбаппе
17
Васкес
3-2-2-3
13
Газзанига
22
Мартинес
3
Гутьеррес
17
Блинд
5
Лопес
37
Крейчи
6
ван де Бек
21
Ромеу
11
Цыганков
23
Мартин
7
Данжума
14
Модрич
22
Рюдигер
22
Рюдигер
14
Модрич
21
Диас
25
Себальос
25
Себальос
21
Диас
5
Алаба
6
Камавинга
6
Камавинга
5
Алаба
7
Винисиус
9
Эндрик
9
Эндрик
7
Винисиус
6
ван де Бек
6
Артур
6
Артур
6
ван де Бек
21
Ромеу
14
Солис
14
Солис
21
Ромеу
7
Данжума
22
Асприлья
22
Асприлья
7
Данжума
23
Мартин
17
Хиль
17
Хиль
23
Мартин
3
Гутьеррес
28
Миовски
28
Миовски
3
Гутьеррес
Остались в запасе
Реал
Жирона
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
26
Габриэль Мисехуи
АП
10
Порту
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
26
Габриэль Мисехуи
АП
10
Порту
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Реал - Жирона
2
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
5
Нарушения
1
7
Офсайды
0
2
Количество передач
676
385
Сейвы
2
3
Точность передач %
93
90
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Жироны», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»