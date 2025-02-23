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  • «Реал» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

«Реал» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

23 февраля 2025, 17:05
Реал
23.02.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
2 : 0
Завершен
Жирона
41' Л. Модрич 83' Винисиус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Лука Модрич
(К) ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
6
Артур
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
26
Габриэль Мисехуи
АП
10
Порту
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Куртуа
23
Менди
5
Алаба
2
Асенсио
14
Чуамени
14
Модрич
7
Винисиус
21
Диас
11
Родриго
10
Мбаппе
17
Васкес
3-2-2-3
13
Газзанига
22
Мартинес
3
Гутьеррес
17
Блинд
5
Лопес
37
Крейчи
6
ван де Бек
21
Ромеу
11
Цыганков
23
Мартин
7
Данжума
14
Модрич
22
Рюдигер
22
Рюдигер
14
Модрич
21
Диас
25
Себальос
25
Себальос
21
Диас
5
Алаба
6
Камавинга
6
Камавинга
5
Алаба
7
Винисиус
9
Эндрик
9
Эндрик
7
Винисиус
6
ван де Бек
6
Артур
6
Артур
6
ван де Бек
21
Ромеу
14
Солис
14
Солис
21
Ромеу
7
Данжума
22
Асприлья
22
Асприлья
7
Данжума
23
Мартин
17
Хиль
17
Хиль
23
Мартин
3
Гутьеррес
28
Миовски
28
Миовски
3
Гутьеррес
Остались в запасе
Реал
Жирона
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
26
Габриэль Мисехуи
АП
10
Порту
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
26
Габриэль Мисехуи
АП
10
Порту
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Реал - Жирона
2
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
5
Нарушения
1
7
Офсайды
0
2
Количество передач
676
385
Сейвы
2
3
Точность передач %
93
90
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Жироны», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Жирона»

«Реал» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Реал
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