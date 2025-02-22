22.02.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 23 тур
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
4-1-2-1-2
30
Шевалье
3
Гудмундссон
4
Александро
18
Диаките
12
Менье
17
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
32
Буадди
29
Акпом
15
Дэвид
3-1-1-3-2
99
Майецки
2
Вандерсон
13
Мависса Элеби
90
Синго
6
Закария
8
Камара
15
Дьятта
29
Бен-Сегир
18
Минамино
14
Бирет
11
Аклиуш
29
Акпом
6
Бенталеб
6
Бенталеб
29
Акпом
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
10
Харальдссон
15
Дьятта
12
Энрике
12
Энрике
15
Дьятта
6
Закария
73
Мусрати
73
Мусрати
6
Закария
2
Вандерсон
22
Миша
22
Миша
2
Вандерсон
14
Бирет
36
Эмболо
36
Эмболо
14
Бирет
11
Аклиуш
99
Иленихена
99
Иленихена
11
Аклиуш
Остались в запасе
Лилль
Монако
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
23
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
23
Younes Lachaab
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Лилль - Монако
4
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
18
Офсайды
1
2
Количество передач
395
509
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.16
2.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Монако», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»