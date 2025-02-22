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  • «Лилль» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

«Лилль» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

22 февраля 2025, 17:50
Лилль
22.02.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 1
Завершен
Монако
22' Х. Арнар Харальдссон 42' Х. Арнар Харальдссон
45+1' Т. Минамино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
23
Younes Lachaab
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
22
Люка Миша
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
36
Брель Эмболо
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Шевалье
3
Гудмундссон
4
Александро
18
Диаките
12
Менье
17
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
32
Буадди
29
Акпом
15
Дэвид
3-1-1-3-2
99
Майецки
2
Вандерсон
13
Мависса Элеби
90
Синго
6
Закария
8
Камара
15
Дьятта
29
Бен-Сегир
18
Минамино
14
Бирет
11
Аклиуш
29
Акпом
6
Бенталеб
6
Бенталеб
29
Акпом
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
10
Харальдссон
15
Дьятта
12
Энрике
12
Энрике
15
Дьятта
6
Закария
73
Мусрати
73
Мусрати
6
Закария
2
Вандерсон
22
Миша
22
Миша
2
Вандерсон
14
Бирет
36
Эмболо
36
Эмболо
14
Бирет
11
Аклиуш
99
Иленихена
99
Иленихена
11
Аклиуш
Остались в запасе
Лилль
Монако
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
23
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
23
Younes Lachaab
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Лилль - Монако
4
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
18
Офсайды
1
2
Количество передач
395
509
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.16
2.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Монако», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Монако»

«Лилль» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Лилль
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