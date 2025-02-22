22.02.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
Германия. Бундеслига, 23 тур
6 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-1-2-2-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
20
Забитцер
13
Гросс
14
Адейеми
10
Рейна
9
Гирасси
14
Байер
4-2-1-1-2
1
Реннов
18
Юранович
5
Дехи
37
Лейте
15
Роте
29
Тусар
8
Хедира
13
Шафер
11
Чон
17
Холлербах
29
Илич
5
Бенсебаини
24
Свенссон
24
Свенссон
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
27
Коуто
27
Коуто
26
Рюэрсон
10
Рейна
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
10
Рейна
20
Забитцер
6
Озкан
6
Озкан
20
Забитцер
9
Гирасси
11
Гиттенс
11
Гиттенс
9
Гирасси
13
Шафер
14
Кверфельд
14
Кверфельд
13
Шафер
29
Тусар
19
Хаберер
19
Хаберер
29
Тусар
8
Хедира
8
Бенеш
8
Бенеш
8
Хедира
11
Чон
21
Скарке
21
Скарке
11
Чон
17
Холлербах
27
Любичич
27
Любичич
17
Холлербах
Остались в запасе
Боруссия Д
Унион
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Александер Шволов
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Боруссия Д - Унион
2
2
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
11
Количество передач
580
311
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
20
6
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
4.46
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Униона», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Унион»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»