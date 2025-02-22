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  • «Боруссия» Д – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

«Боруссия» Д – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

22 февраля 2025, 19:20
Боруссия Д
22.02.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
6 : 0
Завершен
Унион
25' Д. Лейте (АГ) 40' С. Гирасси 75' С. Гирасси 80' С. Гирасси 83' С. Гирасси 89' М. Байер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К) ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Рани Хедира
(К) ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
29
Андрей Илич
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
20
Забитцер
13
Гросс
14
Адейеми
10
Рейна
9
Гирасси
14
Байер
4-2-1-1-2
1
Реннов
18
Юранович
5
Дехи
37
Лейте
15
Роте
29
Тусар
8
Хедира
13
Шафер
11
Чон
17
Холлербах
29
Илич
5
Бенсебаини
24
Свенссон
24
Свенссон
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
27
Коуто
27
Коуто
26
Рюэрсон
10
Рейна
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
10
Рейна
20
Забитцер
6
Озкан
6
Озкан
20
Забитцер
9
Гирасси
11
Гиттенс
11
Гиттенс
9
Гирасси
13
Шафер
14
Кверфельд
14
Кверфельд
13
Шафер
29
Тусар
19
Хаберер
19
Хаберер
29
Тусар
8
Хедира
8
Бенеш
8
Бенеш
8
Хедира
11
Чон
21
Скарке
21
Скарке
11
Чон
17
Холлербах
27
Любичич
27
Любичич
17
Холлербах
Остались в запасе
Боруссия Д
Унион
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Александер Шволов
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Боруссия Д - Унион
2
2
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
11
Количество передач
580
311
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
20
6
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
4.46
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Униона», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Унион»

«Боруссия» Д – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Унион Боруссия Д
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