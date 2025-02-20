20.02.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
4-1-1-2-2
19
Гювенк
6
Санчес
42
Бартакжи
46
Куэста
15
Йелерт
34
Торрейра
8
Сара
53
Йилмаз
7
Салаи
45
Осимхен
10
Мертенс
4-2-1-1-2
1
Овусу-Одуро
2
Майкума
3
Гос
5
Пенетра
3
Вольфе
6
Коопмейнерс
17
Белич
21
Мейнанс
15
Лахдо
19
Пэррот
17
Поку
10
Мертенс
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Мертенс
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
45
Осимхен
73
Луш
73
Луш
45
Осимхен
8
Сара
22
Демир
22
Демир
8
Сара
3
Вольфе
34
де Вит
34
де Вит
3
Вольфе
15
Лахдо
30
Касиус
30
Касиус
15
Лахдо
17
Белич
10
Смит
10
Смит
17
Белич
21
Мейнанс
10
Бурместер
10
Бурместер
21
Мейнанс
19
Пэррот
11
Садик
11
Садик
19
Пэррот
Остались в запасе
Галатасарай
АЗ Алкмаар
16
Фернандо Муслера
ВР
24
Янкат Йылмаз
ВР
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
71
Hasan Turan
ЦЗ
71
Hasan Turan
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
63
İsa Halidi
ЦП
63
İsa Halidi
ЦП
72
Çagri Balta
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
17
Sem van Duijn
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
16
Фернандо Муслера
ВР
24
Янкат Йылмаз
ВР
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
71
Hasan Turan
ЦЗ
71
Hasan Turan
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
63
İsa Halidi
ЦП
63
İsa Halidi
ЦП
72
Çagri Balta
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
17
Sem van Duijn
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Галатасарай - АЗ Алкмаар
1
Всего ударов по воротам
20
26
Удары в створ
9
11
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
17
16
Офсайды
1
1
Количество передач
558
305
Сейвы
8
7
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
14
19
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
0.99
3.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «АЗ Алкмаар», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «АЗ Алкмаар»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»