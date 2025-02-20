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  • «Рома» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

«Рома» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

20 февраля 2025, 19:35
Рома
20.02.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Порту
35' П. Дибала 39' П. Дибала 83' Н. Писилли
27' С. Омородион 90+6' Д. Ренш (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
10
Андре Франку
АП
86
Родригу Мора
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
5
Паредес
17
Коне
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
14
Шомуродов
21
Дибала
3-4-1-1-1
99
Кошта
35
Джало
18
Перес
6
Отавио
17
Мариу
22
Варела
46
Эустакиу
74
Моура
20
Виейра
11
Пепе
9
Омородион
92
Эль-Шаарави
2
Ренш
2
Ренш
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
61
Писилли
61
Писилли
7
Пеллегрини
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
14
Шомуродов
18
Соуле
18
Соуле
14
Шомуродов
22
Варела
25
25
22
Варела
6
Отавио
86
Мора
86
Мора
6
Отавио
74
Моура
10
Намасо
10
Намасо
74
Моура
20
Виейра
7
Гомес
7
Гомес
20
Виейра
Остались в запасе
Рома
Порту
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Мартин Анселми
Статистика матча Рома - Порту
2
1
5
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
9
Офсайды
3
2
Количество передач
517
421
Сейвы
0
1
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.86
0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Порту», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Порту»

«Рома» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Порту Рома
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