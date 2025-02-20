20.02.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
4-1-1-2-2
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
5
Паредес
17
Коне
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
14
Шомуродов
21
Дибала
3-4-1-1-1
99
Кошта
35
Джало
18
Перес
6
Отавио
17
Мариу
22
Варела
46
Эустакиу
74
Моура
20
Виейра
11
Пепе
9
Омородион
92
Эль-Шаарави
2
Ренш
2
Ренш
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
61
Писилли
61
Писилли
7
Пеллегрини
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
14
Шомуродов
18
Соуле
18
Соуле
14
Шомуродов
22
Варела
25
25
22
Варела
6
Отавио
86
Мора
86
Мора
6
Отавио
74
Моура
10
Намасо
10
Намасо
74
Моура
20
Виейра
7
Гомес
7
Гомес
20
Виейра
Остались в запасе
Рома
Порту
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Мартин Анселми
Статистика матча Рома - Порту
2
1
5
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
9
Офсайды
3
2
Количество передач
517
421
Сейвы
0
1
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.86
0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Порту», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Порту»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»