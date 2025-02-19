19.02.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
ПСВ
ПСВ
3-4-2-1
44
Бенитес
17
Жуниор
21
Боскальи
6
Фламинго
70
Ланг
25
Верман
22
Схаутен
34
Сайбари
5
Перишич
37
Ледесма
26
де Йонг
2-3-1-2-2
20
Ди Грегорио
6
Келли
4
Гатти
5
Локателли
12
Вейга
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
7
Консейсау
31
Гонсалес
9
Муани
22
Веа
37
Ледесма
3
Маласья
3
Маласья
37
Ледесма
25
Верман
39
Нагало
39
Нагало
25
Верман
21
Боскальи
4
Обиспо
4
Обиспо
21
Боскальи
22
Схаутен
20
Тил
20
Тил
22
Схаутен
5
Перишич
11
Бакайоко
11
Бакайоко
5
Перишич
70
Ланг
24
Дриух
24
Дриух
70
Ланг
12
Вейга
20
Камбьясо
20
Камбьясо
12
Вейга
8
Коопмейнерс
37
Савона
37
Савона
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
19
Тюрам
5
Локателли
Камбьясо
11
Мбангула
11
Мбангула
Камбьясо
9
Муани
28
Влахович
28
Влахович
9
Муани
7
Консейсау
10
Йылдыз
10
Йылдыз
7
Консейсау
Остались в запасе
ПСВ
Ювентус
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
9
Jesper Uneken
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
9
Jesper Uneken
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча ПСВ - Ювентус
1
3
Всего ударов по воротам
25
15
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
14
20
Офсайды
1
1
Количество передач
663
450
Сейвы
3
7
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
3.49
1.67
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСВ» против «Ювентуса», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСВ» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»