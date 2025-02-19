Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «ПСВ» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2025

«ПСВ» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2025

19 февраля 2025, 21:50
ПСВ
19.02.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Ювентус
53' И. Перишич 74' И. Сайбари 98' Р. Фламинго
63' Т. Веа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
70
Ноа Ланг
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
26
Люк де Йонг
(К) ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
12
Ренату Вейга
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
ПСВ
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
20
Гус Тил
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Jesper Uneken
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
3-4-2-1
44
Бенитес
17
Жуниор
21
Боскальи
6
Фламинго
70
Ланг
25
Верман
22
Схаутен
34
Сайбари
5
Перишич
37
Ледесма
26
де Йонг
2-3-1-2-2
20
Ди Грегорио
6
Келли
4
Гатти
5
Локателли
12
Вейга
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
7
Консейсау
31
Гонсалес
9
Муани
22
Веа
37
Ледесма
3
Маласья
3
Маласья
37
Ледесма
25
Верман
39
Нагало
39
Нагало
25
Верман
21
Боскальи
4
Обиспо
4
Обиспо
21
Боскальи
22
Схаутен
20
Тил
20
Тил
22
Схаутен
5
Перишич
11
Бакайоко
11
Бакайоко
5
Перишич
70
Ланг
24
Дриух
24
Дриух
70
Ланг
12
Вейга
20
Камбьясо
20
Камбьясо
12
Вейга
8
Коопмейнерс
37
Савона
37
Савона
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
19
Тюрам
5
Локателли
Камбьясо
11
Мбангула
11
Мбангула
Камбьясо
9
Муани
28
Влахович
28
Влахович
9
Муани
7
Консейсау
10
Йылдыз
10
Йылдыз
7
Консейсау
Остались в запасе
ПСВ
Ювентус
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
9
Jesper Uneken
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
9
Jesper Uneken
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча ПСВ - Ювентус
1
3
Всего ударов по воротам
25
15
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
14
20
Офсайды
1
1
Количество передач
663
450
Сейвы
3
7
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
3.49
1.67

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСВ» против «Ювентуса», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСВ» – «Ювентус»

«ПСВ» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ювентус ПСВ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+