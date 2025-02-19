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  • «ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2025

«ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2025

19 февраля 2025, 21:50
ПСЖ
19.02.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
7 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Брест
20' Б. Барколя 39' Х. Кварацхелия 59' Витинья 64' Д. Дуэ 69' Н. Мендеш 76' Г. Рамуш 86' С. Маюлу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
14
Десир Дуэ
АП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Брест
40
Марко Бизот
ВР
50
Ноа Джони
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
95
Махди Камара
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
23
Камори Думбия
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
87
Невеш
10
Дембеле
29
Барколя
3-2-1-3-1
37
Кудер
5
Шардонне
3
Кулибали
6
Фернандес
20
Зогбе
21
Айдара
33
Лис-Мелу
28
Лаж
21
Февр
17
Бальде
19
Сима
51
Пачо
3
Кимпембе
3
Кимпембе
51
Пачо
10
Дембеле
14
Дуэ
14
Дуэ
10
Дембеле
8
Руис
7
Кан Ин
7
Кан Ин
8
Руис
87
Невеш
24
Маюлу
24
Маюлу
87
Невеш
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
21
Айдара
26
Ле Кардинал
26
Ле Кардинал
21
Айдара
6
Фернандес
8
Маньетти
8
Маньетти
6
Фернандес
17
Бальде
95
Камара
95
Камара
17
Бальде
33
Лис-Мелу
8
Мартен
8
Мартен
33
Лис-Мелу
21
Февр
23
Думбия
23
Думбия
21
Февр
Остались в запасе
ПСЖ
Брест
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
40
Марко Бизот
ВР
50
Ноа Джони
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
50
Ноа Джони
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча ПСЖ - Брест
2
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
7
9
Офсайды
0
1
Количество передач
744
328
Сейвы
2
2
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
18
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
3.5
0.97

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Бреста», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Брест»

«ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Брест ПСЖ
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