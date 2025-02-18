18.02.2025, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 8 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 8 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Васл
Аль-Васл
3-2-2-1-2
15
Сын Хен
25
Перес
31
12
Салех
4
6
8
10
Лима
7
Канедо
22
4-2-1-3
33
аль-Уваис
2
Канселу
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
6
Аль-Давсари
28
Канно
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
9
Аль-Хамдан
37
Сезар
22
44
44
22
31
11
11
31
8
6
6
8
7
Канедо
9
Педро
9
Педро
7
Канедо
6
Аль-Давсари
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Аль-Давсари
55
аль-Булеахи
87
Тамбакти
87
Тамбакти
55
аль-Булеахи
2
Канселу
8
Невеш
8
Невеш
2
Канселу
9
Аль-Хамдан
10
Малком
10
Малком
9
Аль-Хамдан
Остались в запасе
Аль-Васл
Аль-Хиляль
1
Khaled Saif
ВР
13
Faris Khalil
ЦЗ
14
Rodrigo
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
18
Malek Janeer
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
7
Ali Saleh
ЦФ
9
Adama Diallo
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
37
Яссин Буну
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Khaled Saif
ВР
13
Faris Khalil
ЦЗ
14
Rodrigo
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
18
Malek Janeer
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
7
Ali Saleh
ЦФ
9
Adama Diallo
ЦФ
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Васл - Аль-Хиляль
3
3
Всего ударов по воротам
18
21
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
13
Нарушения
10
12
Офсайды
2
2
Количество передач
359
423
Сейвы
5
4
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
11
15
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Васл» против «Аль-Хиляля», 8-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Васл» – «Аль-Гарафа»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»