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  • «Аль-Васл» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025

«Аль-Васл» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025

18 февраля 2025, 17:50
Аль-Васл
18.02.2025, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 8 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Хиляль
13' М. Леонардо 49' С. Аль-Давсари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Васл
12
Абдулрахман Салех
ЛЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
4
Soufiane Bouftini
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
31
Nicolás Giménez
ЦЗ
6
Siaka Sidibe
ЦП
8
Gerónimo Poblete
ЦП
10
Фабио Лима
(К) АП
22
Anas Zniti
ЦФ
7
Кайо Канедо
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Васл
1
Khaled Saif
ВР
13
Faris Khalil
ЦЗ
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
14
Rodrigo
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
11
Jonatas Santos
ЦЗ
6
Majed Suroor
ЦП
18
Malek Janeer
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
7
Ali Saleh
ЦФ
9
Adama Diallo
ЦФ
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
10
Малком
ПВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
3-2-2-1-2
15
Сын Хен
25
Перес
31
12
Салех
4
6
8
10
Лима
7
Канедо
22
4-2-1-3
33
аль-Уваис
2
Канселу
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
6
Аль-Давсари
28
Канно
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
9
Аль-Хамдан
37
Сезар
22
44
44
22
31
11
11
31
8
6
6
8
7
Канедо
9
Педро
9
Педро
7
Канедо
6
Аль-Давсари
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Аль-Давсари
55
аль-Булеахи
87
Тамбакти
87
Тамбакти
55
аль-Булеахи
2
Канселу
8
Невеш
8
Невеш
2
Канселу
9
Аль-Хамдан
10
Малком
10
Малком
9
Аль-Хамдан
Остались в запасе
Аль-Васл
Аль-Хиляль
1
Khaled Saif
ВР
13
Faris Khalil
ЦЗ
14
Rodrigo
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
18
Malek Janeer
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
7
Ali Saleh
ЦФ
9
Adama Diallo
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
37
Яссин Буну
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Khaled Saif
ВР
13
Faris Khalil
ЦЗ
14
Rodrigo
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
18
Malek Janeer
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
7
Ali Saleh
ЦФ
9
Adama Diallo
ЦФ
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Васл - Аль-Хиляль
3
3
Всего ударов по воротам
18
21
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
13
Нарушения
10
12
Офсайды
2
2
Количество передач
359
423
Сейвы
5
4
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
11
15
Удары из-за пределов штрафной
7
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Васл» против «Аль-Хиляля», 8-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Васл»«Аль-Гарафа»

«Аль-Васл» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Хиляль Аль-Васл
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