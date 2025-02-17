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  • «Дженоа» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025

«Дженоа» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025

17 февраля 2025, 21:35
Дженоа
17.02.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 0
Завершен
Венеция
82' А. Пинамонти 86' М. Корне
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
13
Маттиа Бани
(К) ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Венеция
13
Ионуц Раду
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
21
Джей Идзес
(К) ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
17
Hugo Cuenca
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
77
Исса Думбия
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
10
Джон Йебоа
АП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-3-1-2
1
Леали
3
Мартин
13
Бани
22
Васкес
5
Де Винтер
32
Френдруп
73
Мазини
21
Миретти
10
Мессьяс
9
Витинья
9
Пинамонти
4-3-2-1
13
Раду
7
Дзампано
21
Идзес
3
Шингтьен
5
Канде
71
Перес
41
Кавилья
77
Эллертссон
11
Ористанио
24
Дзербин
11
Фила
9
Пинамонти
14
Онана
14
Онана
9
Пинамонти
10
Мессьяс
70
Корне
70
Корне
10
Мессьяс
9
Витинья
81
Экубан
81
Экубан
9
Витинья
21
Миретти
18
Эхатор
18
Эхатор
21
Миретти
71
Перес
77
Думбия
77
Думбия
71
Перес
7
Дзампано
6
Бусио
6
Бусио
7
Дзампано
11
Ористанио
10
Йебоа
10
Йебоа
11
Ористанио
11
Фила
24
Марич
24
Марич
11
Фила
77
Эллертссон
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
77
Эллертссон
Остались в запасе
Дженоа
Венеция
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
31
Альберто Кьезурин
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
31
Альберто Кьезурин
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Дженоа - Венеция
1
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
15
Офсайды
3
1
Количество передач
355
347
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
72
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Венеции», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Венеция»

«Дженоа» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Венеция Дженоа
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