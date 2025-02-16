16.02.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
Испания. Примера, 24 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-1-3-3
13
Адриан
13
Родригес
3
Льоренте
5
Бартра
5
Кардозо
17
Родригес
22
Иско
7
Антони
9
Эрнандес
12
Ортис
20
Ло Чельсо
3-2-2-3
1
Ремиро
3
Муньос
19
Субельдия
21
Агер
2
Арамбуру
17
Гомес
24
Сучич
36
Субименди
23
Бекер
10
Мендес
10
Оярсабаль
20
Ло Чельсо
21
Рока
21
Рока
20
Ло Чельсо
12
Ортис
24
Руйбаль
24
Руйбаль
12
Ортис
22
Иско
9
Роке
9
Роке
22
Иско
9
Эрнандес
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Эрнандес
17
Родригес
6
Авила
6
Авила
17
Родригес
3
Муньос
16
Лопес
16
Лопес
3
Муньос
2
Арамбуру
6
Мартин
6
Мартин
2
Арамбуру
10
Мендес
6
Элустондо
6
Элустондо
10
Мендес
10
Оярсабаль
15
Марин
15
Марин
10
Оярсабаль
24
Сучич
23
Захарян
23
Захарян
24
Сучич
Остались в запасе
Бетис
Реал Сосьедад
13
Гильерме Фернандеш
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Гильерме Фернандеш
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Бетис - Реал Сосьедад
2
2
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
15
Офсайды
0
2
Количество передач
596
262
Сейвы
0
5
Точность передач %
89
66
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Реала Сосьедад», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»