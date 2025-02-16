Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бетис» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

«Бетис» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

16 февраля 2025, 21:50
Бетис
16.02.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
3 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
51' Антони 64' М. Рока 69' М. Рока
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
22
Иско
(К) АП
7
Антони
ПВ
12
Анхель Ортис
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Бетис
13
Гильерме Фернандеш
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
23
Арсен Захарян
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
3-1-3-3
13
Адриан
13
Родригес
3
Льоренте
5
Бартра
5
Кардозо
17
Родригес
22
Иско
7
Антони
9
Эрнандес
12
Ортис
20
Ло Чельсо
3-2-2-3
1
Ремиро
3
Муньос
19
Субельдия
21
Агер
2
Арамбуру
17
Гомес
24
Сучич
36
Субименди
23
Бекер
10
Мендес
10
Оярсабаль
20
Ло Чельсо
21
Рока
21
Рока
20
Ло Чельсо
12
Ортис
24
Руйбаль
24
Руйбаль
12
Ортис
22
Иско
9
Роке
9
Роке
22
Иско
9
Эрнандес
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Эрнандес
17
Родригес
6
Авила
6
Авила
17
Родригес
3
Муньос
16
Лопес
16
Лопес
3
Муньос
2
Арамбуру
6
Мартин
6
Мартин
2
Арамбуру
10
Мендес
6
Элустондо
6
Элустондо
10
Мендес
10
Оярсабаль
15
Марин
15
Марин
10
Оярсабаль
24
Сучич
23
Захарян
23
Захарян
24
Сучич
Остались в запасе
Бетис
Реал Сосьедад
13
Гильерме Фернандеш
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Гильерме Фернандеш
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Бетис - Реал Сосьедад
2
2
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
15
Офсайды
0
2
Количество передач
596
262
Сейвы
0
5
Точность передач %
89
66
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Реала Сосьедад», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Реал Сосьедад»

«Бетис» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Бетис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+