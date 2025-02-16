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  • «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля января 2025

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля января 2025

16 февраля 2025, 18:20
Тоттенхэм
16.02.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
13' Д. Мэддисон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
47
Майки Мур
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Элих Харрисон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
80
Секу Коне
ЦП
16
Джек Мурхаус
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
4-1-3-2
25
Викарио
33
Дэвис
23
Порро
15
Дансо
99
Спенс
30
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
11
Тель
15
Бергвалл
3-3-2-2
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
5
Магуайр
2
Далот
5
Каземиро
17
Доргу
8
Фернандеш
17
Гарначо
11
Зиркзее
19
Хойлунд
30
Бентанкур
28
Биссума
28
Биссума
30
Бентанкур
15
Бергвалл
29
Сарр
29
Сарр
15
Бергвалл
10
Мэддисон
22
Джонсон
22
Джонсон
10
Мэддисон
7
Сон
28
Одобер
28
Одобер
7
Сон
15
Дансо
14
Грей
14
Грей
15
Дансо
5
Каземиро
17
Оби-Мартин
17
Оби-Мартин
5
Каземиро
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
47
Майки Мур
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Элих Харрисон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
80
Секу Коне
ЦП
16
Джек Мурхаус
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
47
Майки Мур
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Элих Харрисон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
80
Секу Коне
ЦП
16
Джек Мурхаус
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
1
2
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
5
Нарушения
13
9
Офсайды
0
7
Количество передач
521
395
Сейвы
6
6
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
19
14
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.15
1.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Манчестер Юнайтед», 25-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
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