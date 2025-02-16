16.02.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
4-1-3-2
25
Викарио
33
Дэвис
23
Порро
15
Дансо
99
Спенс
30
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
11
Тель
15
Бергвалл
3-3-2-2
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
5
Магуайр
2
Далот
5
Каземиро
17
Доргу
8
Фернандеш
17
Гарначо
11
Зиркзее
19
Хойлунд
30
Бентанкур
28
Биссума
28
Биссума
30
Бентанкур
15
Бергвалл
29
Сарр
29
Сарр
15
Бергвалл
10
Мэддисон
22
Джонсон
22
Джонсон
10
Мэддисон
7
Сон
28
Одобер
28
Одобер
7
Сон
15
Дансо
14
Грей
14
Грей
15
Дансо
5
Каземиро
17
Оби-Мартин
17
Оби-Мартин
5
Каземиро
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
47
Майки Мур
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Элих Харрисон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
80
Секу Коне
ЦП
16
Джек Мурхаус
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
47
Майки Мур
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Элих Харрисон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
80
Секу Коне
ЦП
16
Джек Мурхаус
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
1
2
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
5
Нарушения
13
9
Офсайды
0
7
Количество передач
521
395
Сейвы
6
6
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
19
14
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.15
1.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Манчестер Юнайтед», 25-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»