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  • «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля января 2025

«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля января 2025

16 февраля 2025, 15:50
Ливерпуль
16.02.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
15' Л. Диас 37' М. Салах (П)
67' М. Кунья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
(К) ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
9
Карлос Форбс
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
20
Жота
8
Собослаи
10
Салах
14
Диас
3-3-1-2-1
1
Са
27
Семеду
12
Агбаду
24
Тоти
2
Доэрти
7
Андре
21
Айт Нури
35
Гомес
7
Сарабия
11
Гедеш
10
Кунья
16
Конате
4
Куанса
4
Куанса
16
Конате
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
14
Диас
3
Эндо
3
Эндо
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
12
Агбаду
14
Буэно
14
Буэно
12
Агбаду
27
Семеду
32
Лима
32
Лима
27
Семеду
7
Сарабия
5
Манетси
5
Манетси
7
Сарабия
35
Гомес
20
Дойл
20
Дойл
35
Гомес
11
Гедеш
27
Беллегард
27
Беллегард
11
Гедеш
Остались в запасе
Ливерпуль
Вулверхэмптон
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
25
Дэниэл Бентли
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
9
Карлос Форбс
ЛВ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
9
Карлос Форбс
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
2
3
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
13
Офсайды
5
3
Количество передач
434
449
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
1.76
1.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Вулверхэмптона», 25-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Вулверхэмптон»

«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Ливерпуль
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