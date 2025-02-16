16.02.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
20
Жота
8
Собослаи
10
Салах
14
Диас
3-3-1-2-1
1
Са
27
Семеду
12
Агбаду
24
Тоти
2
Доэрти
7
Андре
21
Айт Нури
35
Гомес
7
Сарабия
11
Гедеш
10
Кунья
16
Конате
4
Куанса
4
Куанса
16
Конате
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
14
Диас
3
Эндо
3
Эндо
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
12
Агбаду
14
Буэно
14
Буэно
12
Агбаду
27
Семеду
32
Лима
32
Лима
27
Семеду
7
Сарабия
5
Манетси
5
Манетси
7
Сарабия
35
Гомес
20
Дойл
20
Дойл
35
Гомес
11
Гедеш
27
Беллегард
27
Беллегард
11
Гедеш
Остались в запасе
Ливерпуль
Вулверхэмптон
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
25
Дэниэл Бентли
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
9
Карлос Форбс
ЛВ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
9
Карлос Форбс
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
2
3
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
13
Офсайды
5
3
Количество передач
434
449
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
1.76
1.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Вулверхэмптона», 25-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»