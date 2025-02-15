15.02.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 22 тур
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Тулуза
Тулуза
4-2-3-1
16
Ресте
17
Суасо
4
Крессуэлл
50
Акдаг
6
Канвот
4
Сьерро
23
Кассерес
7
Абухляль
15
Доннум
80
Бабика
9
Магри
4-1-3-2
39
Сафонов
2
Хакими
51
Пачо
4
Бералдо
21
Эрнандес
8
Руис
7
Кварацхелия
14
Дуэ
29
Барколя
24
Маюлу
7
Кан Ин
16
Ресте
1
Хауг
1
Хауг
16
Ресте
4
Сьерро
3
МакКензи
3
МакКензи
4
Сьерро
50
Акдаг
19
Сидибе
19
Сидибе
50
Акдаг
9
Магри
22
Мессали
22
Мессали
9
Магри
80
Бабика
11
Эджума
11
Эджума
80
Бабика
51
Пачо
5
Маркиньос
5
Маркиньос
51
Пачо
8
Руис
17
Витинья
17
Витинья
8
Руис
24
Маюлу
87
Невеш
87
Невеш
24
Маюлу
7
Кан Ин
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кан Ин
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
Остались в запасе
Тулуза
ПСЖ
12
Варрен Каманци
ПЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
28
Матис Сака
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
1
Арнау Тенас
ВР
1
Луи Муке
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
12
Варрен Каманци
ПЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
28
Матис Сака
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Луи Муке
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Тулуза - ПСЖ
2
Всего ударов по воротам
14
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
6
Офсайды
1
1
Количество передач
240
812
Сейвы
5
4
Точность передач %
71
92
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
4
11
xG (ожидаемые голы)
0.91
2.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «ПСЖ», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»