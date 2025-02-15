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  • «Тулуза» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

«Тулуза» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

15 февраля 2025, 21:55
Тулуза
15.02.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
52' Ф. Руис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
(К) ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
80
Шави Бабика
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
28
Матис Сака
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
22
Рафик Мессали
ПВ
11
Ноа Эджума
ЦФ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
1
Луи Муке
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-2-3-1
16
Ресте
17
Суасо
4
Крессуэлл
50
Акдаг
6
Канвот
4
Сьерро
23
Кассерес
7
Абухляль
15
Доннум
80
Бабика
9
Магри
4-1-3-2
39
Сафонов
2
Хакими
51
Пачо
4
Бералдо
21
Эрнандес
8
Руис
7
Кварацхелия
14
Дуэ
29
Барколя
24
Маюлу
7
Кан Ин
16
Ресте
1
Хауг
1
Хауг
16
Ресте
4
Сьерро
3
МакКензи
3
МакКензи
4
Сьерро
50
Акдаг
19
Сидибе
19
Сидибе
50
Акдаг
9
Магри
22
Мессали
22
Мессали
9
Магри
80
Бабика
11
Эджума
11
Эджума
80
Бабика
51
Пачо
5
Маркиньос
5
Маркиньос
51
Пачо
8
Руис
17
Витинья
17
Витинья
8
Руис
24
Маюлу
87
Невеш
87
Невеш
24
Маюлу
7
Кан Ин
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кан Ин
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
Остались в запасе
Тулуза
ПСЖ
12
Варрен Каманци
ПЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
28
Матис Сака
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
1
Арнау Тенас
ВР
1
Луи Муке
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
12
Варрен Каманци
ПЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
28
Матис Сака
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Луи Муке
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Тулуза - ПСЖ
2
Всего ударов по воротам
14
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
6
Офсайды
1
1
Количество передач
240
812
Сейвы
5
4
Точность передач %
71
92
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
4
11
xG (ожидаемые голы)
0.91
2.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «ПСЖ», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «ПСЖ»

«Тулуза» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Тулуза
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