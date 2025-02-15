15.02.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Англия. Премьер-лига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4-2-2-2
31
Эдерсон
45
Хусанов
6
Стоунз
24
Гвардиол
82
Льюис
6
Гонсалес
20
Гюндоган
47
Фоден
22
Савиньо
9
Холанд
22
Мармуш
3-1-3-2-1
39
Дубравка
2
Триппьер
33
Берн
5
Шер
16
Тонали
3
Холл
39
Гимарайнс
28
Уиллок
23
Мерфи
17
Гордон
9
Исак
20
Гюндоган
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Гюндоган
9
Холанд
27
Нуньес
27
Нуньес
9
Холанд
24
Гвардиол
33
О'Райли
33
О'Райли
24
Гвардиол
47
Фоден
24
Макэйти
24
Макэйти
47
Фоден
22
Мармуш
11
Доку
11
Доку
22
Мармуш
9
Исак
17
Крафт
17
Крафт
9
Исак
2
Триппьер
2
Ливраменто
2
Ливраменто
2
Триппьер
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
67
Майли
67
Майли
28
Уиллок
17
Гордон
13
Уилсон
13
Уилсон
17
Гордон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ньюкасл
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Ник Поуп
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
1
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
5
13
Офсайды
0
3
Количество передач
585
353
Сейвы
1
3
Точность передач %
92
83
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ньюкасла», 25-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»