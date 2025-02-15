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  • «Манчестер Сити» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля января 2025

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля января 2025

15 февраля 2025, 16:50
Манчестер Сити
15.02.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Ньюкасл
19' О. Мармуш 24' О. Мармуш 33' О. Мармуш 84' Д. Макэйти
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
22
Савиньо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
(К) ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
4-2-2-2
31
Эдерсон
45
Хусанов
6
Стоунз
24
Гвардиол
82
Льюис
6
Гонсалес
20
Гюндоган
47
Фоден
22
Савиньо
9
Холанд
22
Мармуш
3-1-3-2-1
39
Дубравка
2
Триппьер
33
Берн
5
Шер
16
Тонали
3
Холл
39
Гимарайнс
28
Уиллок
23
Мерфи
17
Гордон
9
Исак
20
Гюндоган
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Гюндоган
9
Холанд
27
Нуньес
27
Нуньес
9
Холанд
24
Гвардиол
33
О'Райли
33
О'Райли
24
Гвардиол
47
Фоден
24
Макэйти
24
Макэйти
47
Фоден
22
Мармуш
11
Доку
11
Доку
22
Мармуш
9
Исак
17
Крафт
17
Крафт
9
Исак
2
Триппьер
2
Ливраменто
2
Ливраменто
2
Триппьер
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
67
Майли
67
Майли
28
Уиллок
17
Гордон
13
Уилсон
13
Уилсон
17
Гордон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ньюкасл
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Ник Поуп
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
1
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
5
13
Офсайды
0
3
Количество передач
585
353
Сейвы
1
3
Точность передач %
92
83
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ньюкасла», 25-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити»«Ньюкасл»

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Манчестер Сити
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