Составы команд
Аталанта
Аталанта
4-1-2-2-1
29
Карнесекки
13
Руджери
4
Хин
4
Пош
2
Толой
55
Сулемана
4
Брешианини
7
Куадрадо
8
Пашалич
10
Самарджич
32
Ретеги
4-3-2-1
1
Каприле
4
Цаппа
26
Мина
5
Луперто
3
Ауджелло
8
Адопо
14
Дейола
45
Макумбу
20
Цортеа
4
Феличи
91
Пикколи
55
Сулемана
15
де Рон
15
де Рон
55
Сулемана
4
Брешианини
13
Эдерсон
13
Эдерсон
4
Брешианини
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
32
Ретеги
99
Влахович
99
Влахович
32
Ретеги
7
Куадрадо
2
Палестра
2
Палестра
7
Куадрадо
14
Дейола
18
Марин
18
Марин
14
Дейола
91
Пикколи
30
Паволетти
30
Паволетти
91
Пикколи
4
Феличи
7
Коман
7
Коман
4
Феличи
Остались в запасе
Аталанта
Кальяри
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Федерико Касса
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
22
Henrijs Auseklis
ВР
12
Ален Шерри
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Федерико Касса
ЦП
Остались в запасе
22
Henrijs Auseklis
ВР
12
Ален Шерри
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Аталанта - Кальяри
1
1
Всего ударов по воротам
9
3
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
11
Количество передач
606
426
Сейвы
0
2
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.42
0.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Кальяри», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»