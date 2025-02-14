14.02.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 22 тур
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
3-2-2-2-1
40
Бизот
3
Ндиайе
18
6
Фернандес
70
Лала
26
Ле Кардинал
8
Маньетти
95
Камара
7
Салах
23
Думбия
19
Ажорк
4-1-1-1-3
16
Леон
25
Хувер
92
Акпа
5
Жубал
14
Менса
42
Овусу
4
Массенго
25
Траоре
9
Синайоко
28
Перрен
9
Бэйр
18
20
Зогбе
20
Зогбе
18
95
Камара
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
95
Камара
8
Маньетти
19
Сима
19
Сима
8
Маньетти
23
Думбия
21
Февр
21
Февр
23
Думбия
7
Салах
17
Бальде
17
Бальде
7
Салах
25
Хувер
22
Н'Гатта
22
Н'Гатта
25
Хувер
4
Массенго
10
Диуссе
10
Диуссе
4
Массенго
9
Бэйр
5
Дануа
5
Дануа
9
Бэйр
25
Траоре
45
Онаиву
45
Онаиву
25
Траоре
9
Синайоко
97
Айе
97
Айе
9
Синайоко
Остались в запасе
Брест
Осер
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
28
Матиас Лаж
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
28
Матиас Лаж
ПВ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Брест - Осер
2
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
12
Офсайды
2
1
Количество передач
542
312
Сейвы
5
4
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.06
1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Осера», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Осер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»