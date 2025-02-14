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  • «Брест» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2025

«Брест» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2025

14 февраля 2025, 21:35
Брест
14.02.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 2
Завершен
Осер
60' А. Ндиайе 79' Л. Ажорк
18' Г. Перрен 74' Г. Перрен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
18
Justin Bourgault
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
8
Уго Маньетти
(К) ЦП
95
Махди Камара
ЦП
23
Камори Думбия
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
(К) ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
9
Тео Бэйр
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
22
Анже-Лоик Н'Гатта
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
5
Кевен Дануа
ЦП
45
Адо Онаиву
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
3-2-2-2-1
40
Бизот
3
Ндиайе
18
6
Фернандес
70
Лала
26
Ле Кардинал
8
Маньетти
95
Камара
7
Салах
23
Думбия
19
Ажорк
4-1-1-1-3
16
Леон
25
Хувер
92
Акпа
5
Жубал
14
Менса
42
Овусу
4
Массенго
25
Траоре
9
Синайоко
28
Перрен
9
Бэйр
18
20
Зогбе
20
Зогбе
18
95
Камара
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
95
Камара
8
Маньетти
19
Сима
19
Сима
8
Маньетти
23
Думбия
21
Февр
21
Февр
23
Думбия
7
Салах
17
Бальде
17
Бальде
7
Салах
25
Хувер
22
Н'Гатта
22
Н'Гатта
25
Хувер
4
Массенго
10
Диуссе
10
Диуссе
4
Массенго
9
Бэйр
5
Дануа
5
Дануа
9
Бэйр
25
Траоре
45
Онаиву
45
Онаиву
25
Траоре
9
Синайоко
97
Айе
97
Айе
9
Синайоко
Остались в запасе
Брест
Осер
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
28
Матиас Лаж
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
28
Матиас Лаж
ПВ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Брест - Осер
2
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
12
Офсайды
2
1
Количество передач
542
312
Сейвы
5
4
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.06
1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Осера», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест»«Осер»

«Брест» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Осер Брест
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