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  • «Порту» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

«Порту» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

13 февраля 2025, 21:50
Порту
13.02.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Рома
67' Ф. Моура
45+5' З. Челик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Алан Варела
ОП
86
Родригу Мора
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
15
Vasco Sousa
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
10
Андре Франку
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
10
Дэнни Намасо
ЦФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-4-2-1
99
Кошта
35
Джало
18
Перес
6
Отавио
74
Моура
46
Эустакиу
22
Варела
17
Мариу
86
Мора
11
Борхес
9
Омородион
4-2-2-2
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
4
Кристанте
17
Коне
56
Салемакерс
7
Пеллегрини
9
Довбик
21
Дибала
74
Моура
12
Сануси
12
Сануси
74
Моура
22
Варела
20
Виейра
20
Виейра
22
Варела
6
Отавио
10
Намасо
10
Намасо
6
Отавио
9
Довбик
5
Паредес
5
Паредес
9
Довбик
17
Коне
61
Писилли
61
Писилли
17
Коне
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
56
Салемакерс
7
Пеллегрини
18
Соуле
18
Соуле
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Порту
Рома
14
Клаудио Рамос
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Пепе
ЛВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Пепе
ЛВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Порту - Рома
3
1
7
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
4
6
Нарушения
8
16
Офсайды
2
4
Количество передач
516
382
Сейвы
3
1
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Ромы», матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту»«Рома»

«Порту» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рома Порту
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