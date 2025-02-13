13.02.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Завершен
Составы команд
Порту
Порту
3-4-2-1
99
Кошта
35
Джало
18
Перес
6
Отавио
74
Моура
46
Эустакиу
22
Варела
17
Мариу
86
Мора
11
Борхес
9
Омородион
4-2-2-2
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
4
Кристанте
17
Коне
56
Салемакерс
7
Пеллегрини
9
Довбик
21
Дибала
74
Моура
12
Сануси
12
Сануси
74
Моура
22
Варела
20
Виейра
20
Виейра
22
Варела
6
Отавио
10
Намасо
10
Намасо
6
Отавио
9
Довбик
5
Паредес
5
Паредес
9
Довбик
17
Коне
61
Писилли
61
Писилли
17
Коне
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
56
Салемакерс
7
Пеллегрини
18
Соуле
18
Соуле
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Порту
Рома
14
Клаудио Рамос
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Пепе
ЛВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Пепе
ЛВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Порту - Рома
3
1
7
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
4
6
Нарушения
8
16
Офсайды
2
4
Количество передач
516
382
Сейвы
3
1
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Ромы», матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»