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Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Аталанты», матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Аталанта»