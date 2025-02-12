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  • «Брюгге» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2025

«Брюгге» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2025

12 февраля 2025, 19:35
Брюгге
12.02.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Аталанта
15' Ф. Хутгла 90+4' Г. Нильссон (П)
41' М. Пашалич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
30
Ардон Яшари
ОП
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
21
Федерико Касса
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
3-2-2-3
22
Миньоле
65
Сейс
44
Мехеле
4
Ордоньес
30
Яшари
25
Онидика
29
Де Куйпер
20
Ванакен
17
Цолис
9
Хутгла
7
Тальби
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
4
Пош
4
Хин
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
7
Тальби
41
Сике
41
Сике
7
Тальби
9
Хутгла
10
Ветлесен
10
Ветлесен
9
Хутгла
17
Цолис
9
Нильссон
9
Нильссон
17
Цолис
4
Пош
2
Толой
2
Толой
4
Пош
32
Ретеги
4
Брешианини
4
Брешианини
32
Ретеги
8
Пашалич
10
Самарджич
10
Самарджич
8
Пашалич
16
Белланова
7
Куадрадо
7
Куадрадо
16
Белланова
77
Дзаппакоста
2
Палестра
2
Палестра
77
Дзаппакоста
Остались в запасе
Брюгге
Аталанта
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Брюгге - Аталанта
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
11
Офсайды
0
2
Количество передач
550
464
Сейвы
4
2
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.53
1.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Аталанты», матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Аталанта»

«Брюгге» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Аталанта Брюгге
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