12.02.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Брюгге
Брюгге
3-2-2-3
22
Миньоле
65
Сейс
44
Мехеле
4
Ордоньес
30
Яшари
25
Онидика
29
Де Куйпер
20
Ванакен
17
Цолис
9
Хутгла
7
Тальби
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
4
Пош
4
Хин
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
7
Тальби
41
Сике
41
Сике
7
Тальби
9
Хутгла
10
Ветлесен
10
Ветлесен
9
Хутгла
17
Цолис
9
Нильссон
9
Нильссон
17
Цолис
4
Пош
2
Толой
2
Толой
4
Пош
32
Ретеги
4
Брешианини
4
Брешианини
32
Ретеги
8
Пашалич
10
Самарджич
10
Самарджич
8
Пашалич
16
Белланова
7
Куадрадо
7
Куадрадо
16
Белланова
77
Дзаппакоста
2
Палестра
2
Палестра
77
Дзаппакоста
Остались в запасе
Брюгге
Аталанта
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Брюгге - Аталанта
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
11
Офсайды
0
2
Количество передач
550
464
Сейвы
4
2
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.53
1.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Аталанты», матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»