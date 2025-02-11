11.02.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
2-3-1-1-3
20
Ди Грегорио
4
Гатти
6
Келли
12
Вейга
12
Луис
5
Локателли
22
МакКенни
31
Гонсалес
9
Муани
10
Йылдыз
22
Веа
3-4-2-1
44
Бенитес
6
Фламинго
4
Обиспо
17
Жуниор
22
Схаутен
70
Ланг
34
Сайбари
25
Верман
37
Ледесма
5
Перишич
26
де Йонг
22
МакКенни
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
5
Локателли
19
Тюрам
19
Тюрам
5
Локателли
10
Йылдыз
11
Мбангула
11
Мбангула
10
Йылдыз
31
Гонсалес
7
Консейсау
7
Консейсау
31
Гонсалес
9
Муани
28
Влахович
28
Влахович
9
Муани
34
Сайбари
20
Тил
20
Тил
34
Сайбари
70
Ланг
11
Бакайоко
11
Бакайоко
70
Ланг
Остались в запасе
Ювентус
ПСВ
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
37
Николо Савона
ПЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
36
Вессел Кюн
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Jesper Uneken
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
37
Николо Савона
ПЗ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
36
Вессел Кюн
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Jesper Uneken
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Ювентус - ПСВ
1
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
12
Офсайды
4
0
Количество передач
397
453
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «ПСВ», матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «ПСВ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»