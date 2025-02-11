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  • «Ювентус» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2025

«Ювентус» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2025

11 февраля 2025, 21:50
Ювентус
11.02.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
ПСВ
34' У. МакКенни 82' С. Мбангула
56' И. Перишич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
25
Джоуи Верман
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
26
Люк де Йонг
(К) ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
36
Вессел Кюн
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Айзек Бабади
АП
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
9
Jesper Uneken
ЦФ
2-3-1-1-3
20
Ди Грегорио
4
Гатти
6
Келли
12
Вейга
12
Луис
5
Локателли
22
МакКенни
31
Гонсалес
9
Муани
10
Йылдыз
22
Веа
3-4-2-1
44
Бенитес
6
Фламинго
4
Обиспо
17
Жуниор
22
Схаутен
70
Ланг
34
Сайбари
25
Верман
37
Ледесма
5
Перишич
26
де Йонг
22
МакКенни
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
5
Локателли
19
Тюрам
19
Тюрам
5
Локателли
10
Йылдыз
11
Мбангула
11
Мбангула
10
Йылдыз
31
Гонсалес
7
Консейсау
7
Консейсау
31
Гонсалес
9
Муани
28
Влахович
28
Влахович
9
Муани
34
Сайбари
20
Тил
20
Тил
34
Сайбари
70
Ланг
11
Бакайоко
11
Бакайоко
70
Ланг
Остались в запасе
Ювентус
ПСВ
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
37
Николо Савона
ПЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
36
Вессел Кюн
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Jesper Uneken
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
37
Николо Савона
ПЗ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
36
Вессел Кюн
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Jesper Uneken
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Ювентус - ПСВ
1
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
12
Офсайды
4
0
Количество передач
397
453
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «ПСВ», матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус»«ПСВ»

«Ювентус» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСВ Ювентус
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